„Безкраят в стрък тръстика” и „52 щури идеи”

За последен път тази година прекрачваме прага на радиочиталнята на рубриката „За книгите и други приятели” с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева – Съни.

Първото заглавие днес е монументален труд за книгите и четенето. Шедьовърът „Безкраят в стрък тръстика” на авторката Ирене Вайехо е едно от най-награждаваните испански издания през последните две години и предоставя на читателите исторически издържан синтез, съдържащ факти за пътя на книгите през вековете. От зараждането на писмеността до идеята за събирането на книгите в библиотеки и авантюрата на Александрийската библиотека, „Безкраят в стрък тръстика” дава отговори на въпросите за възрастта на книгите, раждането на поезията и прозата, различните видове носители, използвани през годините, и много други. Разглеждаме творчеството на Аристотел, Клеопатра и Хипатия, а Вайехо безпроблемно прави връзка между Сафо и Емили Дикинсън, както и между Александър Велики и Iron Maiden. Тази завладяваща и безкрайно богата на интелектуална стойност книга е съвършеният подарък за всеки четящ човек.

Малките любители на хартиени съкровища пък бихме могли да заинтригуваме с „52 щури идеи”. Тази интересна книжка с красиво изрисувани страници гарантирано ще задържи вниманието на всяко дете. То ще открие магията на йогата и ще получи знания за природата, науката и готварството. А най-хубавата част е, че във всяка от тези идеи може да участва цялото семейство. Кулинарни приключения с мама и тати или създаване на щури изобретения, книжката предлага по нещо за всеки сезон. Концепцията, разнообразните и лесно изпълними предложения и увлекателните илюстрации превръщат „„52 щури идеи” в желан подарък не само за малките читатели, но и за всички около тях.

Повече за двете интригуващи заглавия можете да чуете в аудиофайла на страницата.