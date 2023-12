Beyoncé изненада феновете с нов сингъл

Измина повече от десетилетие, откакто Bey последно изненада феновете си, издавайки неочаквано нов албум. R&B звездата го направи отново със своя сингъл “My House”, който излезе преди броени часове без никакво предупреждение.

Звучаща под съпровода на ударен трап бийт и смел, привличащ вниманието инструментал, “My House” е както ранен коледен подарък, така и начин за отпразнуване на пристигането на новия филм на Beyoncé в кината, проследяващ подготовката за световното й турне Renaissance.

Излязла на бял свят точно в полунощ, песента “My House” е придружена от обложка със завладяващ дизайн, в центъра на която виждаме Queen Bey, облечена във футуристично изглеждащи костюм, каска и очила в хроматичен цвят.

Bey пее в своето ново парче: “I will always love you, but I’ll never expect you to love me when you don’t love yourself/ Let’s heal the world one beautiful action at the time/ This is real love.”

В писането на лириката и в продукцията на първия сингъл на Beyoncé след издаването на седмия й студиен албум Renaissance участва Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant.

Турнето на звездата под името Renaissance World Tour пожъна огромен успех и беше определено като най-мащабното за 2023 година. Със своите 2,8 млн. продадени билети, турнето донесе на Beyoncé 579,8 млн. долара. Очаква се филмът й, който ще бъде излъчен в 2539 американски киносалона и 2780 чуждестранни такива в 94 държави, да бъде също толкова успешен.

Чуйте новата песен “My House” на Beyoncé.