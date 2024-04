A Boogie Wit Da Hoodie разкри нов сингъл

A Boogie Wit Da Hoodie обяви нов сингъл.

Мултиплатинената рап звезда от Бронкс разкри, че “Steppas” ще е първата издадена песен от предстоящия му пети студиен албум „Better Off Alone“, който ще излезе на 17 май.

Boogie се подготвя за световното си турне "Better Off Alone" със специални гост изпълнители - NLE Choppa, Luh Tyler, Dess Dior, Byron Messia. Турнето започва на 10 април в Spark Arena в Оукланд, Нова Зеландия и завършва на юни 24-ти в Madison Square Garden в Ню Йорк.

Снимка: Орфей Мюзик

По време на тази серия Boogie ще има изпъления на някои от най-известните арени в света - като: „O2“ арена, „Red Rocks Amphitheatre“, както и много други.

Предишният сингъл на A Boogie - "Did Me Wrong" събра повече от 62 милиона стриймвания по целия свят, а режисираното от Kai Cenant видео събра повече 7,3 милиона гледания до момента; натрупа над 1 милион гледания през първите четири дни от пускането.

Каталогът на ABWDH натрупа 21 милиарда глобални стриймвания, 50 платинени/златни сертификати, както и сътрудничества с Ed Sheeran, Chris Brown, Meek MIll и много други.

За A Boogie Wit Da Hoodie:

Мултиплатинената глобална суперзвезда A Boogie Wit da Hoodie се превърна в сила, която не е за подценяване, откакто се появи на музикалната сцена през 2016 г. Признат за разпространяването на новото звучене на Ню Йорк, роденият в Бронкс, Ню Йорк, е наречен от „The New York Times“ „най-обещаващият млад рапър в последно време, идващ от града“, който може да се похвали с близо 18 милиарда глобални стриймвания и с над 50 платинени и златни сертификата от RIAA до момента.

С динамичен каталог от световноизвестни хитови песни (“My Shit,” “Drowning (feat. Kodak Black),” “Swervin,” “Look Back At It” и други) и 3 одобрени от критиката албума („HOODIE SZN“, „THE BIGGER ARTIST“ и „ARTIST 2.0“), A Boogie доказа, че е една от най-ярките звезди в музикалната индустрия.

A Boogie също така се е превърнал в един от най-търсените музикални сътрудници, работейки с редица артисти, като Ed Sheeran, Maroon 5, Khalid, Chris Brown, DJ Khaled, Paulo Londra, Meek Mill, Pop Smoke и други.