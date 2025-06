Alex Warren и ROSÉ издадоха обща песен

Alex Warren и ROSÉ обединиха сили за обща песен.

Песента „On My Mind“ беше обявена като изненадващо парче в предстоящия албум на Warren „You’ll Be Alright, Kid“, който ще излезе на 18-ти юли. Warren започна да загатва за потенциалната колаборация с ROSÉ в профилите си в социалните мрежи преди няколко седмици и феновете с нетърпение очакваха издаването оттогава.

„On My Mind“ е вълнуваща любовна песен в усъвършенствания стил на Alex Warren – поп със звучене на химн. Продуциран от Ammo и John Ryan, записът красиво съчетава вокалите на Warren и ROSÉ в поразително звучене. Придружаващият го музикален видеоклип е режисиран от Colin Tilley.

Наред с „On My Mind“, новият албум на Alex – „You’ll Be Alright, Kid“, ще включва всички песни от „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, издаден миналата есен, както и 11 изцяло нови парчета. Сред тези нови парчета са оглавилият класациите глобален хит на Warren – „Ordinary“, както и „Bloodline (with Jelly Roll)“. По-голямата част от албума е написана в съавторство между Alex Warren, Cal Shapiro, Mags Duval, а продуцент е Adam Yaron. Докато „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“ се фокусира върху справянето с мъката, „You’ll Be Alright, Kid“ обръща страницата с изцеление, устойчивост и оптимизъм.

Разтърсващият хит на Warren – „Ordinary“, беше издаден през февруари и получи възторжени отзиви, като до момента е събрал близо 1 милиард стриймвания и оглавява класациите. Хитът прекарва третата си седмица на първо място в „Billboard Hot 100“ и в момента е номер 1 в „Global 200“ (извън САЩ) , радиостанциите с формат „Top 40“ и „Hot AC“, класацията за песни в Обединеното кралство и „Spotify Global Top 50“. „Ordinary“ беше не само първият хит на Warren, влязъл в топ 10 на „Billboard Hot 100“, но и го прави първият солов изпълнител, получил първия #1 в „Hot 100“ тази година.

„Ordinary“ прекара 12 поредни седмици на първо място в класацията в Обединеното кралство. Това е най-дългото задържане на първо място в Обединеното кралство на американски солов изпълнител в историята на класацията “OCC”, както и парчето, задържало се най-дълго на #1 от 2020г. насам. Току-що се завърна на #1 за 13-та седмица. В Австралия „Ordinary“, с 13-тата си седмица, е втората песен от това десетилетие, която има най-дълъг непрекъснат престой на #1. „Ordinary“ също достигна #1 в радиостанциите с формат „Top 40“ и „Hot AC“ и в момента държи най-голямата радио аудитория в САЩ. Warren вече има над 2,4 милиарда стриймвания в кариерата си до момента.

Предишните сингли на Warren „“Bloodline (with Jelly Roll)“ и #1 песента „Ordinary“ пожънаха огромен успех. „Bloodline“ дебютира в Топ 10 на „Spotify US Streaming Chart“ и отбеляза най-висок дебют на 23-ти май в Spotify. С близо 3 милиона стриймвания, това е най-високия дебют на песен както в САЩ, така и в световен мащаб. Режисиран от B.K. Barone, Alex и Jelly Roll участват в музикалния видеоклип, чието действие се развива в Средновековието.

Съвсем наскоро Warren направи своя дебют на церемония по награждаване със завладяващо изпълнение на „Американските музикални награди“ през 2025 г. По-рано тази година Warren също направи своя вечерен телевизионен дебют с изпълнение на "Ordinary" в „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Той също така изпълни песента с Ed Sheeran в местен бар в района на „Coachella“ - вижте публикацията му в Instagram.

Warren наскоро завърши първия етап от турнето си „Cheaper Than Therapy“, посещавайки големи градове в Европа и Северна Америка. Той обяви удължаване с 15 дати в допълнителни градове в САЩ, започвайки през август.



You’ll Be Alright, Kid Track List:

DISC ONE

1. Eternity

2. The Outside

3. First Time on Earth

4. Bloodline (with Jelly Roll)

5. Never Be Far

6. Ordinary

7. Everything

8. Getaway Car

9. Who I Am

10. You Can't Stop This

11. On My Mind (with ROSÉ)



DISC TWO

1. Burning Down

2. Catch My Breath

3. Carry You Home

4. Troubled Waters

5. Heaven Without You

6. Before You Leave Me

7. Save You a Seat

8. Chasing Shadows

9. Yard Sale

10. You’ll Be Alright, Kid