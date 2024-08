Benson Boone издаде нов сингъл

Benson Boone се завръща с дългоочаквания си нов сингъл.

“Pretty Slowly” следва най-новата песен на Boone “Death Wish Love” от саундтрака на филма „Twisters“ и зашеметяващия глобален успех на “Beautiful Things” от всепризнатия му дебютен албум „Fireworks & Rollerblades“.

Сингълът „Beautiful Things“ е трикратно платинено сертифициран и записа впечатляващите 7 седмици на #1 в класацията Billboard Global 200, достигна #1 в Top 40 и Hot AC radio и се изкачи до #2 в класацията Billboard Hot 100. Песента също така наскоро се присъедини към “Billions Club” на Spotify и е натрупала общо над 2 милиарда стримвания до момента.

„Fireworks & Rollerblades“ също включва любимите на феновете парчета като “Cry,” “What Do You Want“ и бързо набиращото популярност „Slow It Down“, което в момента е в топ 20 на Top 40 и Hot AC radio, на Top 40 от класацията Billboard Hot 100 и продълбава да се изкачва. Boone се завръща с нова музика и представя най-новия си сингъл „Pretty Slowly“.

„Fireworks & Rollerblades“ продължава тенденцията на успешни моменти за Benson. Той е номиниран за три музикални награди на MTV, включително за „Най-добър нов изпълнител“, „Най-добра алтернативна песен „Beautiful Things“ и „PUSH изпълнение на годината за „In The Stars“. През юни той откри турнето „ERAS“ на Taylor Swift в Лондон на стадион Уембли, след изпълнение с Lana Del Rey на фестивала „Hangout“ през май. По-рано тази година Boone стартира напълно разпродаденото си турне “Fireworks & Rollerblades”, с което ще изнесе концерти по целия свят.

През февруари iHeartRadio нарече Boone „On The Verge Artist“, а миналата година той беше обявен за “Amazon Music Breakthrough Artist” и за “Global PUSH Artist” на MTV за октомври. Междувременно неговият миниалбум „PULSE“ генерира десетки милиони стриймвания с парчета като "What Was," "Little Runaway," и "Sugar Sweet."

Слушайте чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик. Парчето веднага стана любимо на феновете, като открояващ се момент в сета на Boone в Lollapalooza и неговото световно турне „Fireworks & Rollerblades“.