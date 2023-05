Bebe Rexha издава нов албум

Bebe Rexha пуска своя дългоочакван трети албум.

Мултиплатинената поп създателка на хитове използва собственото си име за новата си музикална колекция.

Включващ поредица от истински хитове, включително “Seasons” - нейния спиращ дъха нов дует с Dolly Parton. Записът Bebe капсулира дълбочината и широтата на артистичността на Rexha. "Seasons" пристига с черно-бял музикален видеоклип, който улавя творческата химия на сътрудниците в едно сурово, интимно изпълнение.

Пълен с хитове, Bebe включва "I'm Good (Blue)", съвместната работа на поп звездата с David Guetta, оглавяваща глобалните класации, както и нейния заразителен, вдъхновен от диското сингъл "Heart Wants What It Wants", мощната клубна песен “Call on Me” и наскоро издадения стоунър химн “Satellite” с участието на Snoop Dogg. Колкото и да са еклектични, никой не е толкова чувствен като непретенциозна кънтри балада "Seasons", която описва заминаване или може би завръщане у дома и показва вокалите на легендарната Dolly Parton.

С помощта на нежна перкусия и звук на акустична китара, Rexha и Parton изследват дълбоките, често самотни приливи и отливи на живота. „Да се събудя в съня и да бягам, бягам, бягам от себе си“, пеят те в припева. „Сезоните се сменят точно пред мен, аз съм все същият, същият, същият — същият както преди.” Тази поразителна уязвимост е отразена във видеоклипа на песента, който улавя подходящо сурово, нефилтрирано изпълнение.

След като дебютира, като търсен автор на песни (написа „The Monster“ на Eminem и Rihanna, наред с други хитове), Rexha започна да прави собствени хитове, включително мултиплатинено сътрудничество с G-Eazy „Me, Myself & I“ и клубната сензация „In The Name Of Love“, продуцирана от Martin Garrix. През 2017 г. тя пожъна успехи с „Meant To Be“, кънтри дует с Florida Georgia Line, който е димантено сертифициран (10x Platinum).

Тя спечели третата си номинация за Grammy тази година с „I’m Good (Blue)“, състезавайки се за най-добър танцов/електронен запис. Глобалният хит с платинен сертификат току-що спечели наградата “Денс песен на годината” на музикалните награди iHeart Radio Music Awards за 2023 г. и спечели наградата за най-добро сътрудничество на MTV EMA за 2023 г.

Сега, в 12 перфектно изработени поп песни, Rexha ни напомня, че тя е не само един от най-последователните изпълнители в играта, но и един от най-приключенските.

Албумът Bebe излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.