Мултиплатинената поп сензация Bebe Rexha се завръща с нов сингъл.

Смел, пристрастяващ и изпълнен със самоувереност, поп химнът от 70-те е любовно писмо към завладелия публиката поп от недалечното минало, с добавен модерен привкус. Ретро темата на песента „Heart Wants What It Wants“ е отразена в зареденото с хубаво настроение видео.

„Heart Wants What It Wants“ е за момента от връзката, в който спирате да обичате партньора си“, казва Rexha за новия си сингъл.

Снимка: WMG

„Песента е химн за това да искате онова, което наистина искате и да не се извинявате за него. Може да е всяко желание, което предизвиква противоречие у вас, не е задължително да става въпрос само за романтика. Освен това създателката на хитове просто иска да накара хората да танцуват. В периода след пандемия, когато тъжните песни са в миналото, просто искам всички да си прекарат добре“.

Снимка: WMG

„Heart Wants What It Wants“ следва глобалния хит на певицата и автор на песни – “I’m Good (Blue)” – преработката на David Guetta на „Blue (Da Ba Dee)“ на Eiffel 65, която взриви TikTok, преди да оглави класациите в повече от 20 държави и да събере над 1,1 милиарда стриймвания. Парчето достигна #1 в класациите за денс музика, Топ 40 и Hot AC на радиостанциите, получи платинен сертификат и номинация за награда GRAMMY и спечели награда MTV EMA.

Снимка: WMG

След като стартира кариерата си като търсен автор на песни (написала е „The Monster“ на Eminem и Rihanna, наред с други хитове), Rexha започна да създава собствени хитове, включително мултиплатинената колаборация с G-Eazy – „Me, Myself & I“ и клубната сензация, продуцирана от Martin Garrix – „In The Name Of Love“. През 2017 г. тя пожъна изключителен успех с „Meant To Be“ – кънтри дует с Florida Georgia Line, който получи диамантен сертификат (10x платинен). Оттогава Rexha е събрала общо над 16 милиарда стриймвания.

Снимка: WMG

„Meant To Be“ донесе на Rexha номинация за „Най-добро кънтри дуо/групово изпълнение“ на 61-вите годишни награди GRAMMY, където тя също така беше номинирана и за „Най-добър нов изпълнител“. Поп звездата издаде два одобрени от критиката албума – Expectations от 2018 г. и „Better Mistakes“ от 2021 г. Ако се съди по „Heart Wants What It Wants“, дългоочакваният трети албум на Rexha ще бъде нейното най-амбициозно и завладяващо произведение до момента.

“Heart Wants What It Wants” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.