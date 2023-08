Bebe Rexha и David Guetta отново в тандем

Днес мултиплатинените хитмейкъри Bebe Rexha и David Guetta обединяват сили отново за извисяващ се клубен поп химн.

Новият сингъл “One in a Million” последва техния номиниран за награда Grammy глобален лидер в класациите "I’m Good (Blue)”.

„Ти си моят единствен, единствен, един на милион, все едно някой те е избрал от небето“, пее Rexha на фона на звек от пиано и синтезатори на няколко нива. Скоро парчето се изгражда до експлозивно кресчендо, което се връща към хаус музиката в нейната най-чиста форма - вълнуващи бийтове, мощни вокали и жизнерадостни, преливащи мелодии

“One in a Million” е първото ново издание на Rexha, след излизането на аплодирания ѝ трети албум „Bebe“, който включва любимите на феновете колаборации “Satellite” с участието на Snoop Dogg и “Seasons” с участието на Dolly Parton. Rexha наскоро завърши своето турне “Best F*n Night Of My Life” в Северна Америка и в момента има участия на поредица от събития в цяла Европа. На 22 септември тя ще излезе на сцената на фестивала “Life Is Beautiful” в Лас Вегас.

Тази пролет Guetta пусна глобален хит “Baby Don’t Hurt Me” с Anne-Marie и Coi Leray – преоткриване на хита на Haddaway от 1993 г. “What Is Love” – който в момента е топ 15 в „Топ 40 radio.“ Също така скоро френският продуцент пусна пристрастяващия химн “Something To Hold On To” с MORTEN. С над 40 милиарда глобални стриймвания и отличията - „Продуцент на годината“ на наградите BRIT и NRJ, Guetta се изстреля до четвъртия най-стриймван изпълнител в Spotify в световен мащаб.

Снимка: Орфей Мюзик

Що се отнася до Rexha, тя създава собствени хитове, включително мултиплатинено сътрудничество с G-Eazy „Me, Myself & I“ и продуцираната от Martin Garrix клубна сензация „In The Name Of Love“. През 2017 г. тя постигна златно място в класациите с „Meant To Be“, кънтри дует с Florida Georgia Line, който получи диамантен сертификат за продажба в 10 милиона копия. След като приключи турнето си в Северна Америка, в момента тя има участия на серия от концерти в цяла Европа.

С “One in a Million” - Rexha и Guetta го направиха отново - доставяйки блестящ летен хит със сладко послание с голямо сърце. Парчето излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.