Тази есен сблъсъкът на световете започва!

Воден от номинирания за „Оскар“ норвежки режисьор Йоаким Рьонинг и носителя на „Оскар“ Джаред Лето, "Tron: Арес" вдига залозите още по-високо, като ни пренася отвъд границите на Мрежата – в реалния свят – в търсене на отговори за връзката и конфликта между изкуствения интелект и човешката същност.

В "Tron: Арес" се сблъскваме със забележително напреднала и интелигентна програма, известна като Арес (Лето). Проектиран до съвършенство и разработен с най-съвременни технологии, далеч надхвърлящи типичния изкуствен интелект, Арес получава извънредна и опасна мисия. По неочакван, доскоро смятан за невъзможен начин, той е прехвърлен в непознатия за него физически свят, където трябва да се изправи срещу мистериозна заплаха и да изпълни задачата си, която може да промени хода на човечеството.

Бъдещето настъпва с "Tron: Арес" от 10 октомври само в кината на 3D и IMAX 3D.

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Екшън, приключенски

С участието на: Джаред Лето, Грета Лий, Евън Питърс, Хасан Минхадж, Джоди Търнър-Смит, Камерън Монаган, Джилиан Андерсън, Джеф Бриджис

Режисьор: Йoаким Рьонинг

Сценарист: Джеси Уигътоу

По идея на Дейвид ДиДжилои, Джеси Уигътоу

По образи,

създадени от: Стивън Лисбъргър и Бони МакБърд

Продуценти: Шон Бейли, Джъстин Спрингър, Джаред Лето, Ема Лъдбрук, Джефри Силвър и Стивън Лисбъргър