Aya Nakamura издава нов албум

Aya Nakamura разкри датата, но която ще излезе новият й албум.

Награждаваната френско-малийска суперзвезда сподели, че DNK ще излезе на 27 януари.

В подкрепа на записа Aya пусна и нов видео.сингъл, озаглавен „Baby“.

Репертоарът на певицата съчетава повече от 6 милиарда стриймвания и събира повече от 20 милиона последователи по целия свят в социалните мрежи.

Предходният албум Nakamura (2018) e най-стриймваният френскоезична певица на всички временd, а албумът Aya, отличен с френски музикални награди (2020), е най-стриймваният албум на изпълнителка за 2021 г. във Франция.

Албумите съчетават повече от 1,5 милиона продажби в световен мащаб с въздействие, което се простира от Латинска Америка до Европа, Африка и Югоизточна Азия.

DNK (препратка към нейното истинско фамилно име Danioko) демонстрира уникален стил на текстове, който съчетава използването на парижки жаргон, арабски и бамбара езици, както и малийски език от нейните родители, и внася нов поглед към афробийт, поп, R&B, макар и дълбоко вкоренен в карибските танцови звуци на музикалното движение - Zouk.

Албумът включва изгряващи рап звезди Tiakola & SDM, както и аплодираната Zouk певица Kim от Западна Индия.

Само на 27 години, мултиплатинената френско-малийска суперзвезда Aya Nakamura вече е утвърдила статута си като една от най-важните фигури в съвременната френска музика. Родената в Бамако, Мали Aya Danioko, тя идва от семейство на гриоти, западноафрикански разказвачи и певци на хвалебствия. Тя израства в парижкото предградие Aulnay-Sous-Bois и по-късно приема сценичното име Nakamura, в чест на героя Hiro Nakamura от популярния сериал на NBC – „Heroes“.

Наречена „Един от най-важните изпълнители в Европа днес, музикално и социално“ от „The New York Times“, Aya Nakamura приключва 2022 г. на върха на успеха като най-слушаната френскоезична певица в света за 5-та поредна година.

През октомври тя стана и първата френскоезична певица, която участва във „Fortnite“ – една от най-популярните игри в света, предлагайки на милиони фенове много специално изпълнение на най-големите си хитове „Djadja“, „Copines“ (2018), „Pookie“ (2019), „Jolie Nana“ (2020), „Bobo“ (2021) и скорошният ѝ пети #1 сингъл във Франция – „Dégaine feat. Damso“, излязъл през март, който получи диамантен сертификат – най-високо постижимото признание във Франция.

По-рано през февруари 2022 г. нейният едноименен трети албум – AYA (ноември 2020 г.), включващ #1 синглите „Plus Jamais (feat. Stormzy)“ и „Jolie Nana“, спечели награда „France Music Award‘ за 2022 г. за най-стриймван албум от жена изпълнител, събирайки над 1 милиард стриймвания в световен мащаб. Междувременно албумът Nakamura на Aya от 2018 г. надхвърли един милион продажби в цял свят, свързвайки Европа, Африка, Латинска Америка и наскоро Югоизточна Азия, превръщайки се в най-стриймвания френскоезичен албум на всички времена.

Дискографията й спечели на Aya над десет сертифицирани сингъла и над деветнадесет Топ 10 сингъла, сред които акценти като #1 хита „Djadja“, който достигна повече от 1 милиард стриймвания, TikTok хита “Copines“ или най-новия й №1 „Degaine”. Тя е последвана от повече от 20 милиона фенове по целия свят в профилите й социални мрежи.

Снимка: Baptiste Gouzy

DNK - съдържание:

01 - Corazon

02 - Baby

03 - Daddy (feat SDM)

04 - SMS

05 - Tous les jours (every day)

06 - T’as peur (you’re scared)

07 - Belleck

08 - Cadeau (feat. Tiakola) (Gift)

09 - J ai Mal (I’m hurting)

10 - Coller (Sticking)

11 - Le goût (Taste)

12 - Chacun (feat Kim) (Each one)

13 - Haut niveau (High level)

14 - Bloqué (Blocked)

15 - Fin (The End)