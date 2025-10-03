Най-голямото събитие на автомобилната сцена – Автосалон Варна – ще се проведе от 9 до 12 октомври в Дворец на културата и спорта – зали „Младост“.

Посетителите ще имат възможност да видят ексклузивни премиери и най-новите модели от водещи световни марки, както и да се потопят в богатото разнообразие от луксозни, спортни, хибридни и градски автомобили – съчетание на технологии, стил и вдъхновение на едно място.

Марки, заявили участие в изложението:

ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BAIC, CITROEN, DONGFENG, FIAT, FORD, GWM, JMEV, HONDA, HYUNDAI, JEEP, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SUBARU, SUZUKI, VOLVO, VOYAH и други. Сред мотоциклетните брандове ще видим: BMW, HONDA, MOTO MORINI, JAWA и SUZUKI.

Най-горещите национални премиери ще бъдат разкрити именно на Автосалон Варна, ето и някои от тях:

Kia EV4, Изцяло новият IONIQ 9 - Hyundai, Hyundai INSTER EV, Kia SPORTAGE FL HYBRID - Фейслифт Премиера; Kia XCEED FL 1,6T - Фейслифт Премиера; SUZUKI VITARA FL - Фейслифт Премиера; Audi A6 TFSI; Nissan ARIYA NISMO; Nissan Qashqai - Фейслифт Премиера и др.

При мотоциклетите Ви очаква: Вторият напълно електрически мотоциклет на Honda, новия CUV: ще бъде представен официално в България по време на Автомобилния салон във Варна. Чешката марка JAWA презентира премиерно за България и Европа два нови модела в обемна категория 750 кубика:“Пистовият” JAWA JD 750 RACING и “Туристически” JAWA JD 750 TOURING.

За първи път на автосалона ще се покажат колекционерски автомобили като: FORD MUSTANG GT; CHEVROLET CAMARO SS; ASTON MARTIN VANTAGE; MCLAREN 570s и LAMBORGHINI HURACAN

Тест драйв зона:

Повече от 35 автомобила ще бъдат на разположение за пробно шофиране – възможност да изпитате бъдещето на пътя лично.

Изненади и награди за посетителите:

• Голямата награда: Чисто ново Peugeot 208 GT Hybrid за една година – от TopMobility.

• 5 ваучера за гориво на обща стойност 1000 лв. – от Shell България.

На място - VR симулатори в Red Zone Racing Lounge и още специални изненади за феновете на автомобилите и технологиите.

С подкрепата на: Shell България, УниКредит Лизинг, Дженерали Застраховане и TopMobility.

Кога: 9–12 октомври 2025 г.

Къде: Дворец на културата и спорта – Варна (зали „Младост“ и външни площи)

Работно време: 11:00 – 19:00 ч.

Билети:

Online с отстъпка:

На касите на Дворец на културата и спорта.

