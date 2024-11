Ava Max открива празничния сезон с нова песен

Ava Max открива празничния сезон с „1 Wish“ – безспорна съвременна класика и празничен оригинал.

Парчето следва скорошната ѝ колаборация с диджея и продуцент, носител на награда Grammy – David Guetta, и синт-поп групата от 80-те Alphaville – „Forever Young“.

Парчето дебютира в Ибиса миналата седмица, където тя имаше изпълнение на живо пред хиляди фенове на легендарния средиземноморски остров, и следва една невероятна 2024 г., изпълнена с неспирна поредица от денс-поп хитове от оглавяващата класациите изпълнителка, включително „Spot A Fake”, “My Oh My” и “Whatever” на Kygo и Ava Max, който вече е събрал над 150 милиона глобални стриймвания и е влязъл в топ 10 на няколко държави след издаването си.

„1 Wish“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Rowan Papier

***

През 2023 г. Ava Max издаде своя аплодиран втори албум – „Diamonds & Dancefloors“. Албумът, който следва платинено сертифицирания хитов дебют на Ava – „Heaven & Hell“ от 2020 г., е подчертан от горещи, уверени сингли като “Ghost”, “ One of Us”, “Cold As Ice”, “Dancing’s Done”, “Weapons”, “Maybe You’re The Problem” и “ Million Dollar Baby”, последният от които е придружен от официален музикален видеоклип, режисиран от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), който в момента може да се похвали с над 44 милиона гледания.

В допълнение, официалният музикален видеоклип към нейната глобална #1 платинено сертифицирана колаборация с Tiësto – „The Motto“, е събрал над 179 милиона гледания.

Ava също така издаде „Choose Your Fighter“, което беше сред любимите на феновете парчета, включени в „BarbieThe Album“ – албумът на Atlantic Records, носител на награда Grammy. Oглавяващият световните класации музикален спътник на филма „Barbie“ е с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и се разпространява от Warner Bros. Pictures. Освен това през 2023 г. Ava си партнира с бразилския диджей Alok за глобалния денс хит „Car Keys (Ayla)“.

Миналата година Ava стартира най-голямото си световно турне до момента, с разпродадени концерти в Европа и Обединеното кралство, включващо спирки в Обединеното кралство, Белгия, Франция, Холандия, Норвегия, Швейцария, Италия, Португалия, Германия, Испания и Финландия. Датите в Северна Америка бяха подчертани със спирки на престижни места като „Irving Plaza“ в Ню Йорк и „The Fonda Theatre“ в Лос Анджелис.