Ava Max издаде втори албум

Ava Max представи своя дългоочакван втори албум.

Мултиплатинената глобална поп сензация издаде официално Diamonds & Dancefloors на 27 януари.

Следвайки платинения дебютен албум Heaven & Hel“, вдъхновеният от диско ерата нов албум включва забележителния сингъл “Million Dollar Baby”, който събра 10 милиона стриймвания и 8 милиона гледания на видеото само за две седмици след издаването му и вече е натрупал 108 милиона глобални стриймвания.

Вторият албум включва и скорошните издания „Cold As Ice “ и „One of Us “, диско парчето от 80-те – „Dancing’s Done “, завладяващата песен “Weapons” и изключително самоуверения трак “Maybe You’re The Problem”.

Снимка: Marilyn Hue

Diamonds & Dancefloors - траклист:

1. Million Dollar Baby

2. Sleepwalker

3. Maybe You're The Problem

4. Ghost

5. Hold Up (Wait A Minute)

6. Weapons

7. Diamonds & Dancefloors

8. In The Dark

9. Turn Off The Lights

10. One Of Us

11. Get Outta My Heart

12. Cold As Ice

13. Last Night On Earth

14. Dancing’s Done

Снимка: Marilyn Hue

Албумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е написан от певицата и автор на песни Ava заедно с елитен състав от автори и продуценти, носители на награда GRAMMY, включително Henry Walter (Miley Cyrus, Maroon 5), Mathew James Burns (Lady Gaga, Ariana Grande), Peter Rycroft (Little Mix, Becky Hill), Sean Douglas (Lizzo), Pablo Bowman (Jonas Brothers, Anne-Marie), Madison Love (Madison Beer, Camila Cabello), Michel “Lindgren” Schulz (John Legend, Dua Lipa), Melanie Fontana (BTS, John Legend) и Ryan Tedder (Beyonce, Leona Lewis, Adele).

Снимка: Marilyn Hue

За да отбележи издаването на Diamonds & Dancefloors, Ava наскоро обяви хедлайн шоу, което ще се проведе на 2-ри февруари 2023 г. в известната зала Masonic Lodge в Hollywood Forever Cemetery в Лос Анджелис, с билети, разпродадени за минути.

Снимка: Marilyn Hue

Ava стартира 2023 г. със звездно изпълнение в новогодишното предаване на CNN на живо и с представянето на новия албум със скорошното си участие в The Kelly Clarkson Show, както и с ексклузивна история, представена в Rolling Stone, които пишат: „Вокалите на Max са блестящи в „Ghost“, докато тя пее за „чувството, че е преследвана“ от бившия си, на фона на оживено синтезаторно звучене. В диско парчето „Hold Up, Wait a Minute“ Max поставя под въпрос връзката на партньора си с отминала любов. А нейната най-емоционална песен в проекта – „One of Us“, започва като балада, но се трансформира във вдъхновяващ химн за примиряването с края на една връзка“.