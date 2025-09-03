Ashnikko издаде нов сингъл

Поп разрушителката Ashnikko издава своя закачливо-предизвикателен сингъл „Sticky Fingers“ заедно с официална визуализация.

Парчето следва „Itty Bitty“ и „Trinkets“ като следващ поглед към дългоочаквания втори албум на Ashnikko „Smoochies“, който ще излезе на 17 октомври чрез Parlophone/Warner Records/Орфей Мюзик.

„Sticky Fingers“ улавя Ashnikko в най-дръзката ѝ форма, съчетаваща игрива бравада с безкомпромисна самоувереност. Извисяваща се над мъжете, тя излиза от камиона си, носи чорапи Pleasers, колан с кристали и синя коса – образ на сила и утвърждаване.

За „Sticky Fingers”, Ashnikko споделя: „Имаме много ограничено време на тази земя и бих предпочела да прекарам времето си в инвестиране в нови умения и да ходя на приключения с моите приятели, отколкото да съм с някой (особено с мъж), който не ме обича!!“

Вторият албум на Аshnikko, „Smoochies“, е най-личното ѝ творчество до момента. След дебютния албум „WEEDKILLER“ от 2023 г., той звуково разширява отличителния хибриден-поп звук на Аsh, като същевременно възприема значително по-биографичен подход към текстовете. Албумът с 15 песни е бунтарски, създаден от място на радикална радост във време, когато светът, особено САЩ, никога не е бил по-заплашителен за жените и маргинализираните общности. В отговор Аshnikkо заема пространство, като се намира в състояние на чиста игра. Той е абсурден и с гротеско съдържание, откровен и нежен, секси, без капка желание да се изявява пред мъжкия поглед.

Говорейки за „Smoochies“: „Smoochies“ се усеща като по-голямата сестра на „Demidevi“. Секси, игриво и женствено е, като същевременно е на границата на гротескното и абсурдното. През голяма част от времето се чувствам като утайка, като каша от трохи и дъвки в касови бележки и гланц за устни, за които съм забравила – така че албумът също се усеща така. Това е първият, в който пиша много автобиографично, но в основата на всичко е личната автономност и радостната прищявка.

Ashnikko ще изненада феновете със специално издание на винил, включително ексклузивен Urban Outfitters Black Ice Vinyl за американските фенове. Предварителните поръчки вече са достъпни.

Ashnikko обяви турнето „SMOOCHIES“, което започва на 11 февруари в O2 Academy в Глазгоу, със спирки в Манчестър и Дъблин, преди да се отправи към Лондон с O2 Academy Brixton. Билетите са пуснати в предварителна продажба.

Аshnikko постигна огромни успехи за изпълнител, който е само с един албум в кариерата си, надминавайки 3,9 милиарда глобални стрийминга и 700 милиона гледания на видеоклипове до момента, с хитовите песни „Slumber party“ и „Daisy“. След издаването на дебютния си албум „WEEDKILLER“ през 2023 г. Ashnikko прекара последните 18 месеца в турнета по целия свят, включително хедлайн шоу в емблематичния амфитеатър Red Rocks в Колорадо, хедлайн турне в Латинска Америка и фестивални участия в Reading & Leeds, Madcool, Bonnaroo, NOS Alive и други. По-рано тази година Ashnikkо тръгна на турне из Австралия, подгрявайки за Billie Eilish в рамките на турнето ѝ „Hit Me Hard and Soft“, изнасяйки концерти в цялата страна пред десетки хиляди фенове.