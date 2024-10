Artemas разкри чисто нов сингъл

Artemas разкрива чисто новия си сингъл “how could u love somebody like me?”.

Платинено сертифицирания и базиран в Обединеното кралство певец, автор на песни, продуцент и алт-гръндж артист прави премиерата на песента в разгара на своето разпродадено глобално турне с 35 дати, с което има изпълнения в Европа, Австралия и Съединените щати, включително две вечери в Ню Йорк и Лос Анджелис. Изгряващата звезда продължава да утвърждава своя триумф, след приключването на разпродаденото му дебютно турне по-рано тази година.

Започвайки следващата част от кариерата си, Artemas споделя „how could u love somebody like me?”, след като неговият микстейп “yustyna“ надмина 1,3 милиарда стриймвания и дебютира на #4 в Global Spotify Chart и привлече вниманието на Clash, Dork, Variety и EUPHORIA.

Пробивният сертифициран сингъл „i like the way you kiss me“ достигна #1 в Billboard's Global 200, #12 в Billboard Hot 100, #3 в UK Official Singles Chart и надмина 3 милиона TikTok видеа. Микстейпът продължава да подчертава завладяващото изследване на darkwave alt-pop на изгряващата звезда, което напомня за The Weeknd, EKKSTACY и The Neighbourhood. Подкрепен от водещите сингли „dirty little secret“ и „wet dreams“, микстейпът от 15 песни безстрашно навлиза в интимните и емоционални моменти от миналите и настоящите връзки на Artemas, предлагайки на слушателите нефилтриран емоционален поглед към живота му.

Сингълът “how could u love somebody like me?” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.