Ariana Grande разкри дали работи върху нов албум

В интервю на Variety, публикувано в петък (9 януари), Ariana Grande поясни коментарите си кога може да издаде нова музика.

Звездата от "Злосторница", която се готви за турнето Eternal Sunshine, заяви: „Не – определено не. Нищо не идва преди май“. Тя добави, обръщайки се директно към феновете си: „Обичам ви толкова много, но понякога искам да попитам: „Мислите ли, че има друга версия на мен, която е имала време да напише албум?“ Все още не – но достатъчно скоро“.

Седмият студиен албум на Grande, Eternal Sunshine, излезе през март 2024 г. и прекара три седмици на първо място в Billboard 200. По-късно тя издаде луксозна версия на албума и тази година ще предприеме турне в подкрепа на проекта.

Оттогава изпълнителката на хита „7 Rings“ се фокусира върху ролята си на Глинда във филмовата адаптация на бродуейския мюзикъл „Wicked“ и неговото неотдавнашно продължение „Wicked: For Good“. Тя е номинирана за най-добра поддържаща женска роля на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ в неделя (11 януари).

Ariana има натоварен график през следващите месеци. В допълнение към ролята си в „Wicked“, тя ще участва в предстоящата комедия „Focker In-Law“, ще се появи в новия сезон на „American Horror Story“ и ще озвучава герой в анимационната адаптация на книгата на д-р Сюс „Oh, the Places You’ll Go!“.

Тя също така загатна за свръхсекретен проект пред Variety. „Все още не мога да кажа много, но това е нещо, което ме вдъхновява дълбоко“, каза Grande. „Той съдържа множество неща“.