„APT“ на ROSÉ и Bruno Mars не само оглави класациите на Apple Music в края на годината, като най-стриймваната песен в световен мащаб, но е и най-разпознаваемата в Shazam, най-въртяната в радио ефир и песента с най-четения текст на годината.

„За нас е чест да откроим някои от артистите, които са оказали най-голямо влияние през изминалата година“, каза изпълнителният музикален редактор на Variety, Jem Aswad. „... Rosé за нейния хитов албум и сингъл с Bruno Mars, „APT“.

Наградените ще бъдат отличени и в съпътстващия уебсайт и списание, които ще направят поглед назад към годината в музиката и ще признаят авторите на песни, продуцентите, издателите, мениджърите и ръководителите, които са помогнали за създаването и избирането на 25-те най-слушани песни на годината, измерени от Billboard и Luminate Charts.

„Музеят Grammy с вълнение приветства трикратно номинираната за награда Grammy за 2026 г. изпълнителка ROSÉ в камерната зала на музея „Clive Davis“ с 200 места, посветена на номинираната за „Песен на годината“, „Запис на годината“ и „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“ – „APT.“, нейния творчески процес и дебютния ѝ солов албум, със специално изпълнение на живо“.

ROSÉ, заедно с Bruno Mars, е номинирана за 3 награди Grammy, включително 2 от категориите „ Big Four “:

“APT.”

1. Запис на годината

2. Песен на жодината

3. Най-добро изпълнение на поп дуо/група