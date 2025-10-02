FKA twigs анонсира предстоящия си албум

FKA twigs разкрива подробности за предстоящия си албум „EUSEXUA Afterglow“, изцяло нов проект, който ще послужи като продължение на нейния аплодиран от критиката албум „EUSEXUA“, който току-що беше номиниран за наградата Mercury Prize 2025 за албум на годината. Първоначално замислен като луксозен албум към „EUSEXUA“, „Afterglow“ вече се е превърнал в пълноценен проект, с изцяло нов списък с песни, който ще бъде издаден на 14 ноември. Съобщението идва заедно с новия ѝ сингъл „Cheap Hotel“ и музикален видеоклип, режисиран от Jordan Hemingway, с участието на Clermont Twins, както и официален трейлър на албума.

Януарският албум „EUSEXUA“ беше любовно писмо към техно рейв сцената и как тя може да инициира промяна вътре в нея. „EUSEXUA Afterglow“ разширява чувствата, които идват след преживяването на „EUSEXUA“, превръщайки ги в саундтрак за часовете след рейва. Това е преживяването да си напуснал рейва, но все още да усещаш пулса на музиката и еуфорията от движението вътре в теб, въпреки че физически си напуснал това пространство. „Afterglow“ е албум, пропит с благоговение към техното, но бийтовете сега са накъсани, изоставени и най-важното - игриви. „Afterglow“ е кулминацията на всички умения, които FKA twigs е развила в своя аплодиран каталог - обожанието на дансинга, очевидно в „EUSEXUA“, игривите мелодии на CAPRISONGS, уязвимостта на MAGDALENE, чувствеността на LP1 и вълнообразността на най-ранните ѝ EP-та.

Анонсирането на „EUSEXUA Afterglow“ идва след лятно турне и фестивал в подкрепа на „EUSEXUA“ и скорошния сингъл "Perfectly", който беше представен по време на турнето на „EUSEXUA“, включително Primavera в Барселона и LadyLand в Ню Йорк. Само миналия месец twigs даде началото на ерата на „Afterglow“ в Сеул, Южна Корея, с интимно парти за слушане, последвано от разпродаден рейв за феновете, където тя изпълни "Cheap Hotel" за първи път.

Снимка: WMG

„EUSEXUA“ е дума, създадена от самата Twigs и определена от нея като „моментът на наслада“. Това е начинът, по който искам да живея живота си в момента“ в историята си на корицата на British Vogue от април 2024 г. „EUSEXUA“ е „любовно писмо до това как денс музиката я кара да се чувства“, изпълнителен продуцент на „EUSEXUA“ е самата Twigs, заедно с дългогодишния ѝ сътрудник Koreless и включва допълнителна продукция от Dylan Brady, Eartheater, Ethan P Flynn, G-Dragon, Jeff Bhasker и Nicolas Jaar.

След излизането си в средата на януари, „EUSEXUA“ получи възторжени отзиви от издания като Rolling Stone, Billboard, Vulture, Variety, NME, както и награда за „Най-добра нова музика“ от Pitchfork и награда „Избор на критиката“ от The New York Times. Вече беше включен в няколко средногодишни обзора на Consequence, който описва „EUSEXUA“ като „триумф“, Rolling Stone, Variety, NPR, Vulture, Harper’s Bazaar, Stereogum, Paste Magazine и други.