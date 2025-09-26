Anne-Marie пусна официално новия си сингъл

Anne-Marie представя своя чисто нов сингъл.

„DEPRESSED” е честен и в същото време е мрачно остроумно изследване на психичното здраве, самочувствието и ежедневните битки, скрити под усмивката.

Смела нова част в нейното писане на песни и неподправена откровеност, „DEPRESSED“ съчетава характерната за Anne-Marie уязвимост с хаплив текст и заразителни поп мелодии. Песента има високо ниво на социалност. Тя разкрива противоречията на живота с тревожност и тъга в свят, който изисква постоянна позитивност. Тя улавя парадокса на смеха през болката с откровеност и близост.

Песента излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Anne-Marie казва: „Песен за депресираните! Надявам се, че това ще ви накара да се чувствате малко по-малко сами, когато я слушате. И се надявам, че ще ви накара да се усмихнете. Не мога да се спра да пиша песни за това, през което преминавам в живота си и изглежда, че много хора чувстват същото, нека танцуваме, плачем и се смеем едновременно“.

Освен работата си в музиката Anne-Marie се е превърнала в многостранна обществена фигура и страстен защитник на психичното здраве. Това е кауза, която тя защитава чрез документалния си филм в YouTube „How to be Anne-Marie“ и като лице на кампанията на ITV „Britain Get Talking“. През 2021 г. тя издаде и дебютната си книга, бестселърът „You Deserve Better“. Отчасти мемоари и отчасти практическо ръководство за самопомощ, книгата е базирана на нейния собствен опит, за да помогне на читателите да се справят с житейските предизвикателства. Като официален посланик на Mind Charity, The Princes Trust и Trussell Trust, тя използва платформата си, за да повиши осведомеността и да подкрепи важни социални каузи.

За Anne-Marie:

Възходът на Anne-Marie е метеоричен. Бивша трикратна световна шампионка по карате и детска звезда от West End, Anne-Marie се превърна в мултиплатинен изпълнител и една от най-обичаните поп звезди във Великобритания. Нейната поп автобиография включва осем сингъла в Топ 10 и три албума в Топ 3, като дебютният ѝ албум „Speak Your Mind“ завършва 2018 г. като най-продаваният дебютен изпълнител във Великобритания. Тя е спечелила общо десет номинации за наградите BRIT и е съавтор на множество класически хитове, включително „Ciao Adios“, „Friends“, „2002“ и световния хит номер едно „Rockabye“ с Clean Bandit. Освен музиката си, Anne-Marie използва и платформата си като треньор в The Voice UK, за да се свързва с ново поколение изпълнители и да ги вдъхновява.