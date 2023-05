Anne-Marie издава нов албум следващия месец

Anne-Marie анонсира новия си албум.

Музикалната колекция Unhealthy ще излезе на 28 юли.

Вдъхновявайки се от всички сфери на живота си, третият албум на Anne-Marie ни предлага да надникнем в нейния съвършено несъвършен свят. Написан през период, когато тя се чувства готова да преразгледа и да се опита да осмисли суровите, минали връзки, като същевременно се научи да приема положителните нови. Новият албум ни отвежда на пътешествие от хаоса към удовлетворението; това е Anne-Marie - стояща и изправена, прегърнала една изцяло нова версия на себе си, която е по-свирепа, по-смела и по-блажено щастлива от всякога.

Свързвайки темите за тъга, гняв, радост, бунт и еуфория, Unhealthy е Anne-Marie, която изживява своите върхове и падения според собствените си условия. Тринадесетте песни на албума смели, вдъхновяващи химни („Trainwreck“, „Grudge“) вървят заедно с нежни, уязвими линии („Kills Me To Love You“, „You & I“), подхранвани от китарнo звучене („Haunt You“) и с препратки към музикалния театър – Anne-Marie участва в Les Misérables като дете – тъй като предава ‘I’d Do Anything’ от Oliver (‘Obsessed’). Написан и записан заедно с Kamille, McDonough Brothers, BillenTed, Evan Blair и Nami, албумът включва песни от Aitch („Psycho“) и Khalid („You & I“).

Към днешна дата Anne-Marie е постигнала седем сингъла в Топ 10 на Обединеното кралство (включително „Psycho“ с участието на Aitch, който присъства в новият ѝ албум), два албума в Топ 3 и седем милиарда глобални стриймвания. Съвсем наскоро Anne-Marie си сътрудничи с David Guetta и Coi Leray за сингъла „Baby Don't Hurt Me“.

Unhealthy ще излезе на 28 юли чрез Major Toms/Asylum/Орфей Мюзик (наличен за предварителна поръчка).