Anne-Marie и Shania Twain с обща песен

След скорошния анонс на третия албум на Anne-Marie – UNHEALTHY, който ще излезе на 28-ми юли, родената в Есекс звезда и Shania Twain се обединиха за техния едноименен сингъл, който излиза чрез Major Toms/Asylum/Орфей Мюзик.

Заедно с новината, Anne-Marie обяви хедлайн турне в Обединеното кралство, Ирландия и Европа през ноември 2023 г., което ще включва концерт в „The O2“ в Лондон.

Песента „UNHEALTHY“ на Anne-Marie с участието на Shania Twain, продуцирана от Conor и Riley McDonough (Jonas Brothers, Joji, John Legend), е идеалното поп/кънтри ободряващо парче. Anne-Marie винаги е искала да напише песен с кънтри влияние и решава, че предстоящият ѝ трети албум ще бъде идеален за това. Като дългогодишен фен на Shania - кралицата на кънтри/поп музиката, Anne Marie се свързва с нея по-рано тази годината, предлагайки ѝ сътрудничество. На 23-ти март двете оглавяващи класациите изпълнителки се срещат в Лондон и записват песента.

Вдъхновен от всички сфери на живота ѝ, третият албум на Anne-Marie – „UNHEALTHY“, ни предлага да надникнем в нейния съвършено несъвършен свят. Написан през период, когато тя се чуваства готова да преразгледа и осмисли редица сурови минали връзки, като същевременно се учи да преживява нови положителни, новият албум ни отвежда на пътешествие от хаоса към удовлетворението; това е Anne-Marie, стояща уверено, прегърнала една изцяло нова версия на себе си, която е по-смела, по-дръзка и по-блажена и щастлива от всякога.

Засягайки темите за тъга, гняв, радост, бунт и еуфория, „UNHEALTHY“ представя Anne-Marie, която изживява своите възходи и падения според собствените си правила. В албума с тринадесет песни смели, вдъхновяващи химни („Trainwreck“, „Grudge“) се преплитат заедно с нежни, уязвими елементи („Kills Me To Love You“, „You & I“) и завладяващо китарно звучене („Haunt You“ ). Създаден и записан заедно с Kamille, McDonough Brothers, BillenTed, Evan Blair и Nami, албумът включва песни с участието на Aitch („Psycho“), Khalid („You & I“) и, разбира се, Shania Twain („Unhealthy“).

До момента Anne-Marie има седем сингъла, влезли в британския „Топ 10“ (включително „Psycho“ с участието на Aitch, който присъства в новия албум), два албума, влезли в „Топ 3“и седем милиарда глобални стриймвания. Съвсем наскоро Anne-Marie си сътрудничи с David Guetta и Coi Leray за „Baby Don't Hurt Me“.

Предстоящото турне на Anne-Marie е продължение на нейното триумфално, самостоятелно хедлайн шоу в лондонската „Wembley Arena“ миналата година.

Anne-Marie Турне 2023

14 Nov Amsterdam, Netherlands AFAS Live

16 Nov Cologne, Germany E Werk

18 Nov Paris, France Olympia

20 Nov Cardiff, UK Cardiff International Area

23 Nov Dublin, Ireland 3Arena

25 Nov Birmingham, UK Utilita Arena

26 Nov Manchester, UK Manchester Arena

29 Nov London, UK The O2



UNHEALTHY TRACKLISITNG - албумът излиза на 28 юли

1. SUCKS TO BE YOU

2. SAD B!TCH

3. PSYCHO (FT. AITCH)

4. HAUNT YOU

5. TRAINWRECK

6. GRUDGE

7. OBSESSED

8. KILLS ME TO LOVE YOU

9. UNHEALTHY WITH SHANIA TWAIN

10. IRISH GOODBYE

11. CUCKOO

12. YOU & I (FT. KHALID)

13. NEVER LOVED ANYONE BEFORE