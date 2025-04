Anne-Marie издаде нов проект от 2 парчета

Anne-Marie издаде своя нов проект от 2 парчета.

„Act II: If You’re Looking For A Reason To Key Your Ex's Car“ пристига като втора част от поредицата на попзвездата – „If You’re Looking For…“, която започна с „Act I: If You’re Looking For A New Best Friend“ през февруари, включващ „Don’t Panic“ и „I Don’t Like Your Boyfriend“, „Act I“ вече е събрал над 5 милиона стриймвания и 171 милиона гледания в социалните мрежи.

Водещият сингъл от „Act II: If You’re Looking For A Reason To Key Your Ex's Car“ – „That’s What You Get“, е задвижван от китарно звучене химн за раздялата, изследващ суровите емоции и улавящ универсалното желание бившият партньор да изпита последствията от своите действия. Оставайки вярна на темата, „Knock Knock“ представя пламенно изображение на „загубеняшкото поведение“ на нейния бивш, затваряйки вратата към миналото с незабравимата реплика „Чук, чук, кой е там? Не ме интересува“.

Anne-Marie споделя: "Единственото хубаво нещо в това да се отнасят зле с теб във връзката е да можеш да пишеш песни за това. Парчето е за всички неща, които бихме искали да сме могли да кажем на бившите си, но не сме имали шанса да го направим".

ТРАКЛИСТ:

1. That’s What You Get

2. Knock Knock

ЗА ANNE-MARIE

С поп каталог, обхващащ 8 сингъла, влезли в Топ 10 (18 в Топ 40) и 3 албума – в Топ 3, Anne-Marie доказа, че е една от най-успешните британски пробивни поп звезди през последните години. Бивш трикратен световен шампион по карате и дете-звезда от “West End”, превърнала се в 10-кратно номинирана за награда „BRIT‘ изпълнителка, възходът на A-M е стремглав. Певицата и съвместна авторка на песни стои зад редица класически хитове, включително „Ciao Adios“, „Friends“, „2002“, „Don’t Play“, „Kiss My“, „Psycho“, както и „Rockabye“ (с Clean Bandit). Anne-Marie издаде своя дебютен албум – „Speak Your Mind“, през 2018 г., като впоследствие приключи същата година като най-продавания дебютен изпълнител в Обединеното кралство: албумът вече е продаден в над два милиона копия в световен мащаб (спечелвайки 1 диамантен, 8 платинени и 7 златни сертификата в цял свят). Вторият ѝ студиен албум – „Therapy“, издаден през 2021 г., достигна втора позиция в Обединеното кралство. Третият ѝ студиен албум – „Unhealthy“, издаден през 2023 г., също достигна # 2.