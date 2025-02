Anne-Marie с проект от две песни

Една от най-ярките, динамични и успешни британски поп звезди в Обединеното кралство в последните години се завръща!

След като загадъчно пускаше тийзъри на изданието в социалните мрежи, Anne-Marie смело се завръща с проект от две песни – „Act 1:’ If You’re Looking For A New Best Friend’“, който изследва темите за любовта към себе си, към другите и универсалното търсене на смисъл.

Водещата песен – „Don’t Panic“, е неподправено и въздействащо парче, което навлиза в хаотичната реалност на безпокойството и вътрешния смут. С въздействащи образи и уязвим текст, то улавя безмилостния вихър от мисли и емоции, които придружават чувството на паника. Въпреки това, насред бурята, Anne- Marie отправя трогателна молба за спокойствие и състрадание към себе си.

Anne-Marie казва: "Тези песни имат за цел да помогнат за осъзнаването на факта, че когато търсите приятел, понякога вие сте единственият приятел, от когото някога ще имате нужда. Освен мен, мога да бъда най-добрият ти приятел, нали!?"

Act 1: ‘If You’re Looking For A New Best Friend’ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

ТРАКЛИСТ:

1. Don't Panic

2. I Don't Like Your Boyfriend

ЗА ANNE-MARIE: С поп каталог, обхващащ 8 сингъла, влезли в Топ 10 (18 в Топ 40) и 3 албума – в Топ 3, Anne-Marie доказа, че е една от най-успешните британски пробивни поп звезди през последните години. Бивш трикратен световен шампион по карате и дете-звезда от West End, превърнала се в 10-кратно номинирана за награда „BRIT‘ изпълнителка, възходът на A-M е стремглав. Певицата и съвместна авторка на песни стои зад редица класически хитове, включително „Ciao Adios“, „Friends“, „2002“, „Don’t Play“, „Kiss My“, „Psycho“, както и „Rockabye“ (с Clean Bandit). Anne-Marie издаде своя дебютен албум – „Speak Your Mind“, през 2018 г., като впоследствие приключи същата година като най-продавания дебютен изпълнител в Обединеното кралство: албумът вече е продаден в над два милиона копия в световен мащаб (спечелвайки 1 диамантен, 8 платинени и 7 златни сертификата в цял свят). Вторият ѝ студиен албум – „Therapy“, издаден през 2021 г., достигна втора позиция в Обединеното кралство. Третият ѝ студиен албум – „Unhealthy“, издаден през 2023 г., също достигна # 2.