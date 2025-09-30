Angelina представи новата си песен по радио N-JOY

Само преди дни Angelina пусна нов сингъл, а днес го представи в ефира на радио N-JOY.

Младата изпълнителка стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкри повече за песента, озаглавена „Хипноза“.

Сингълът носи модерен, дори футуристичен заряд, а силата му е в личния почерк на изпълнителката – от текста до микса, създадени от самата нея върху бийт, който я завладява още при първото слушане.

Видеото е заснето в София от екипа на Орлин и Веселин Менкаджиеви и Калина Спасова – същите творци, с които Angelina работи и по предишния си проект „Само не музикант“. В главната роля влиза актьорът Дани Кукушев – личен избор на певицата, който придава допълнителна драматичност на историята.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.