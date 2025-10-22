Andrea Bocelli ще пее на откриването на Зимните олимпийски игри

В неделя (11 януари) организаторите обявиха, че Andrea Bocelli ще бъде сред главните изпълнители на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина на 6 февруари, присъединявайки се към предварително обявената поп дива Mariah Carey.

Церемонията по откриването на Олимпийските игри през 2026 г. ще се състои на емблематичния футболен стадион „Сан Сиро“ в Милано, където ще се проведе парад на спортистите и забавления в рамките на тричасовото зрелище, което се очаква да бъде най-гледаният момент от Игрите.

Отразявайки статута на Игрите в Милано Кортина като най-разпространените олимпийски игри в историята, елементи от церемонията по откриването ще се проведат и на три други места, което ще позволи на спортисти от всички разпространени дисциплини да участват. Моменти ще бъдат излъчвани пред телевизионната публика от Кортина в сърцето на Доломитските планини, Ливиньо в италианските Алпи, както и Предацо в автономната провинция Тренто.

Церемонията ще включва и почит към покойния италиански моден дизайнер Джорджо Армани, който почина през септември на 91-годишна възраст. Армани отдавна е дизайнер на олимпийските униформи на италианския отбор, а наследството му като един от основателите на италианската конфекция е тясно свързано с Милано, където той оставя своя отпечатък с театър „Армани“, музея „Силос“ и спонсорството на баскетболния отбор EA7 Emporio Armani Milano.

Снимка: MilanoCortina2026 Facebook

Bocelli, певец с класическо образование, чиито записи включват класическа и поп музика, е участвал в коронацията на крал Чарлз III и в чест на 75-годишнината от италианската конституция в Рим. В албум, обхващащ цялата му кариера, озаглавен „Дуети (30-та годишнина)“, той пее на италиански, английски, френски и испански, като си сътрудничи с музиканти от Karol G до Chris Stapleton.

Според официалния му календар, той ще се появи на олимпийската церемония по време на почивка от световното си турне, като на следващия ден ще пътува, за да изнесе концерт в Schottenstein Center в Колумбъс, Охайо, на 7 февруари, след което ще има още шест концерта в САЩ.

Изпълнението на Andrea Bocelli „ще представлява един от най-емблематичните моменти на събитието, обединявайки зрелището със същността на олимпийските ценности“, заявиха организаторите в изявление, добавяйки, че включването на италианеца „ще допринесе за съвременен и глобален тон на разказа“.

Подробности за церемонията, която се продуцира от Marco Balich, ветеран в повече от дузина олимпийски церемонии, се появяват все повече през последните месеци.

Mariah Carey, първата международна звезда, която ще пее на „Сан Сиро“, добавя известен американски поп звезден произход към откриващото събитие. Шесткратната носителка на награда Grammy обяви участието си в публикация в Instagram, в която пишеше „Ci vediamo a Milano“, което на италиански означава „Ще се видим в Милано“.

Италианските актьори Sabrina Impacciatore, която се появи във втория сезон на сериала на HBO „Белият лотос“ и Matilde De Angelis, която участва в сериала на Netflix „Законът според Лидия Поет“, също ще участват в церемонията по откриването, обявиха организаторите.

Очаква се тълпа от 60 000 зрители, като милиони други ще гледат по телевизията.

Международно признатата балетна звезда Roberto Bolle ще оглави церемонията по закриването, която е насрочена за древната римска арена във Верона на 22 февруари.