Alle Farben обедини усилия с Fynn

Хитмейкърът на Deep House Alle Farben и ирландският певец и автор на песни Flynn влизат в новата година с прочувствено парче за непреодолими чувства и мъчителна несигурност.

"Толкова изгубен в този голям град“, издава гост звездата Flynn с великолепен дрезгав глас, който вече се появи в няколко песни на Lost Frequencies.

Точно както на фестивала Lollapalooza в родния му град, когато хвърли целия Олимпийски стадион в танцувална лудост, танцовата легенда от берлинския квартал Кройцберг Alle Farben доставя отново и отново повече от десетилетие насам нови хитове за дансингите.

Надхвърляйки 2 милиарда стриймвания, 20 милиона Shazams, 32 диамантени, платинени и златни награди в цяла Европа и извън нея, хитовете на 37-годишния изпълнител са редовно на върха на Airplay Charts (5 пъти #1 в Германия).

През 2022 г. той продължи горещата си серия с песни като “Let It Rain Down“ feat. PollyAnna (#4 немски еърплей-класации, #17 Shazam 200, 17 милиона стриймвания), “Music Sounds Better With You“ w/ Keanu Silva (12 милиона стриймвания) “Castle” w/ HUGEL (feat. FAST BOY) (#18 Shazam 200 GER, #40 Airplay, 14 милиона стриймвания). Номиниран за „Най-добро танцово изпълнение“ на влиятелната немска радио награда 1LIVE Krone през декември, Alle Farben наскоро подари на феновете си акустична версия на своя сингъл „Forgot How To Love“.

Снимка: WMG

Новият сингъл „I Need To Know“ вече е достъпен навсякъде.