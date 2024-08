Alex Warren обедини сили с Ella Henderson.

Двамата издадоха много специална нова версия на неговия хит сингъл „Carry You Home“.

„За мен беше голяма чест, когато чух, че Ella е такъв фен на песента ми и иска да добави куплет“, казва Alex Warren. „Тя звучи невероятно в тази версия и нямам търпение светът да я чуе“.

„Влюбих се в този запис от първото слушане!“, казва Ella Henderson. „Мисля, че точният момент е всичко, не само като артисти, но и като личности, ние и двамата изживяваме нашите собствени фази на „меден месец“ в реалния живот в нашите собствени взаимоотношения. И двамата имаме своя любовна история, която да разкажем и споделим за нашите партньори, така че да имам възможността да напиша дуетна версия с Alex беше мечта! Текстът е толкова истински за мен, колкото и за него".

Снимка: WMG

“Carry You Home (Feat. Ella Henderson)” вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Оригиналната версия на „Carry You Home“ се доказа като най-големия глобален успех на Warren до момента, като може да се похвали с над 72 милиона стриймвания в цял свят. Парчето същевременно се изкачи в Топ 40 на радиостанциите в САЩ, както и в радиостанциите с формат Hot AC в цялата страна и заема високи позиции в класациите на Spotify на 13 територии в Европа, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Емоционалният химн – който събра над 9,4 милиона стриймвания в световен мащаб миналата седмица, след като надхвърли 1 милион дневни стриймвания в средата на юли – беше представен за първи път тази пролет в чест на сватбата на Warren през юни с Kouvr Annon, отпразнувана с ексклузивна статия в „PEOPLE“. Трогателното официално музикално видео, в което Warren прави изпълнение на сватбата на млада двойка, е придружено от красива хореография за първия танц и събра повече от 7,3 милиона гледания в YouTube.

Warren, който беше сред звездите с участие на „Z100 Summer Bash“ 2024 в „Hudson Yards“ в Ню Йорк – ще продължи своята забележителна година по-късно това лято с първото си световно хедлайн турне. Глобалното турне „You’ll Be Alright, Kid Global Tour“ стартира на 9-ти септември в „Tavastia Club“ в Хелзинки, Финландия, и след това обикаля Европа и Обединеното кралство до септември. Хедлайн датите в Северна Америка започват на 4-ти октомври в „Popscene/Brick & Mortar Music Hall“ в Сан Франциско, Калифорния, и продължават до финала на турнето на 4-ти ноември в световноизвестния „Troubadour“ в Западен Холивуд, Калифорния.

# # #

„Carry You Home“ следва незабавния успех на емоционалния, разтърсващ трак „Save You A Seat“ – почит към покойните родители на Warren, който дебютира в топ 20 на класацията „Bubbling Under Hot 100“ на „Billboard“, като същевременно му спечели най-стриймванния му дебют през първата седмица с 1,2 милиона стриймвания в цял свят в рамките на първите 24 часа и 6,3 милиона стриймвания през първата седмица, включително 3 милиона само в САЩ. В резултат на това песента се изкачи до #3 в общата класация "Top Songs" на iTunes, #14 в класацията "Trendsetters" на „Pandora“ и в класациите на Spotify на пет територии, влизайки незабавно в Топ 200 на Spotify в Норвегия, Швеция и Финландия. „Save You a Seat“ допълнително се оказа фаворит в социалните мрежи, с 49 хиляди създадени видеа в TikTok при издаването си, като след това скочи с повече от 30 хиляди по време на уикенда, а в момента вече има 138 хиляди, 360 милиона гледания и 36 милиона ангажирания. Песента е придружена от също толкова неподправено и завладяващо видео, което вече може да се похвали с над 2,4 милиона гледания в YouTube.

Warren, който бързо наближава 11 милиона месечни слушатели в Spotify – стартира една забележителна година както в личен, така и в творчески план, с международния хит сингъл „Before You Leave Me“, който наскоро спечели златен сертификат в Норвегия, отбелязвайки първия сертификат в кариерата му до момента.

Вдъхновена от връзката му от разстояние с Annon, песента дебютира в класацията Viral 50 – Global на Spotify на #25 и на #31 във Viral 50 – САЩ, събирайки 83 милиона глобални стриймвания до момента (включително 21 милиона само в САЩ). „Before You Leave Me“ продължи стремглавия си възход с ротации по „SiriusXM Hits 1“ и „Capital Radio“ в Обединеното кралство. Парчето беше добавено в „The Pulse“ на „SiriusXM“ и най-популярното радио във Финландия – „Radio Nova“, като същевременно беше обявено за „Парче на седмицата“ от финландското „Radio Loop“. Социалните мрежи също реагираха – с 62 хиляди предварителни запазвания – рекорд заWarren до момента – заедно със 74 хиляди търсения в Shazam, 15 хиляди създадени видеа в TikTok, 26 милиона ангажирания и 274 милиона гледания в TikTok. Сякаш всичко това не е достатъчно, „Before You Leave Me“ е придружена от официален музикален видеоклип с впечатляваща хоереография, напомняща за „Bridgerton“ и „The Greatest Showman“, който до момента е събрал над 5,8 милиона гледания.

***

Завладявайки сцената с дебютния си #1 сингъл „Ghost“ и хитовия албум „Chapter One“, Ella Henderson се изкачи до мултиплатинен статус на продажби, номинация за наградите „BRIT“ и „Ivor Novello“, с над 2 милиарда глобални стриймвания, 15 милиона слушатели месечно в Spotify, повече от 5 милиона последователи в социалните мрежи и 11 милиона продадени сингли в Обединеното кралство.

Автор на хитови песни и впечатляващ вокалист, Ella си сътрудничи с музикални светила, включително Ryan Tedder и Babyface, както и звездни диджеи като Sigma и Kygo. До момента тя е постигнала зашеметяващите 10 песни, влезли в топ 10 в Обединеното кралство, като най-скорошната е „Alibi (Feat. Rudimental)“. През 2022 г. Ella издаде дългоочаквания си втори албум – „Everything I Didn’t Say“. Представен с въздействащия водещ сингъл “Brave” и забележително изпълнение в „The Graham Norton Show“, албумът дебютира в Топ 10 на официалните класации – вторият ѝ албум с това постижение. Тя също така тръгва на път за първото си хедлайн турне от седем години насам, обхващащо седем разпродадени концерта през октомври, завършващо в престижния лондонски „O2 Shepherd’s Bush Empire“.