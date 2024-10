Alex Warren издаде дебютен албум

Alex Warren издаде първата част от своя дългоочакван дългосвирещ дебютен албум „You'll Be Alright, Kid (Chapter 1)“.

„От дълго време хората ме питат, ако имаш възможност, какво би казал на по-младото ти аз?“, казва Alex Warren, „и никога не знаех какво да кажа. Никога не съм отделял време да седна и да обработя всички неща, които са ми се случили и за които пиша. Този албум се излива пред всички вас. Аз съм това, което съм, заради нещата, през които съм минал и пиша, и ако някой ме попита кой съм, бих му показал този албум. Имам чувството, че израствам с публиката си и това наистина е нещо, което бих казал на по-младото си Аз - ще се оправиш, хлапе!“

„You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“ включва чисто новия сингъл „Burning Down“, който всеки ден увеличава създадените видеа в TikTok, като в момента може да се похвали с 35 000 видеа в платформата в рамките на една седмица след първото показване на песента на Alex. Проектът е предшестван и от пристигането на новия сингъл “Troubled Waters”. Продуцирана от честия сътрудник Adam Yaron, песента пристигна заедно с официално музикално видео, което показва Warren, изгубен в буря, само за да бъде спасен в крайна сметка от скорошната си булка Kouvr Annon.

“Troubled Waters” следва скорошното сътрудничество на Warren с оглавяващата класациите британска изпълнителка Ella Henderson за “ Carry You Home (Feat. Ella Henderson)” – много специална нова версия на хитовия му сингъл “Carry You Home”. Оригиналната версия на „Carry You Home“ се доказа като най-големия глобален успех на Warren до момента, като може да се похвали с над 123 милиона стриймвания в цял свят. Парчето същевременно се изкачи в Топ 40 на радиостанциите в САЩ, както и в радиостанциите с формат Hot AC в цялата страна и заема високи позиции в класациите на Spotify на 18 територии в Европа, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Емоционалният химн – който продължава да надхвърля 1 милион дневни стриймвания в Spotify – беше представен за първи път тази пролет в чест на сватбата на Warren през юни с Annon, отпразнувана с ексклузивна статия в „PEOPLE“. Трогателното официално музикално видео, в което Warren прави изпълнение на сватбата на млада двойка, е придружено от красива хореография за първия сватбен танц и събра над 7,3 милиона гледания в YouTube. И двете версии на песента – оригиналната версия и колаборацията с Ella Henderson – получиха високи оценки. В Обединеното кралство оригиналната версия беше добавена към BBC Radio 1, а колаборацията с Henderson беше добавено към BBC Radio 2.

С общо над 526 милиона стриймвания в кариерата си до момента, Warren, който миналата година Alex приключи първото си турне като подгряващ изпълнител за Daniel Seavey, преди да се впусне в първата си поредица от хедлайн изпълнения, включително вечер в легендарния “Troubadour” в Лос Анджелис. продължава своята забележителна година с дългоочакваното си първо световно хедлайн турне. „You’ll Be Alright, Kid Global Tour“ стартира на 9-ти септември с разпродаден концерт в „Tavastia Club“ в Хелзинки, Финландия, и след това обикаля Европа и Обединеното кралство до септември. Хедлайн датите в Северна Америка започват на 4-ти октомври в „Popscene/Brick & Mortar Music Hall“ в Сан Франциско, Калифорния, и продължават до финала на турнето на 4-ти ноември в световноизвестния „Troubadour“ в Западен Холивуд, Калифорния. Всички концерти от „You'll Be Alright, Kid Global Tour“ вече са разпродадени, въпреки че все още има налични списъци с чакащи на някои територии. Поради големия интерес редица дати бяха преместени на по-големи места. За повече подробности и оставащи налични билети, моля, посетете www.alexwarrenofficial.com.

Тази година станахме свидетели на незабавния успех на сърцераздирателния „Save You A Seat“ на Warren – емоционален, разтърсващ трак, почит към покойните родители на изпълнителя, който дебютира в топ 20 в класацията „Bubbling Under Hot 100“ на „Billboard“, като същевременно му спечели най-стриймванния му дебют през първата седмица с 1,2 милиона стриймвания в цял свят в рамките на първите 24 часа. Песента е придружена от също толкова неподправено и завладяващо видео, което вече може да се похвали с над 2,8 милиона гледания в YouTube.

Warren – който бързо наближава 12 милиона месечни слушатели в Spotify – стартира една забележителна година както в личен, така и в творчески план, с международния хит сингъл „Before You Leave Me“. Вдъхновена от връзката му от разстояние с Annon, песента дебютира в класацията на Spotify Viral 50, събирайки 83 милиона глобални стриймвания до момента. „Before You Leave Me“ е придружена от официален музикален видеоклип с впечатляваща хореография, напомняща за „Bridgerton“ и „The Greatest Showman“, който до момента е събрал над 6,2 милиона гледания.

Снимка: WMG

Включен в списъците “Talented Emerging Artists Making Their Mark" на „PEOPLE“ и „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“, Warren е сред най-следваните знаменитости от поколението Z в YouTube, Instagram и TikTok. От времето, когато е бил бездомен и е спял в колите на приятели, до неговия настоящ възход към славата като изключително талантлив музикант, Warren споделя интимните подробности от живота си със света повече от десетилетие, изграждайки онлайн общност от над 26 милиона последователи. Вече известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и откровени текстове, Warren е спечелил феновете с поредица от дълбоко лични сингли.

„You'll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който излезе чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.