ALMA и Alex Parker с първи съвместен проект

Още с първата си творческа среща в Гърция през 2022 г., румънският продуцент Alex Parker и българо-британската певица ALMA разпознават своето общо музикално бъдеще.

Именно днес, 27-ми октомври, е премиерата на аудиото и визуализацията към дебютното им парче "Hold You Down". Енергичната песен в стил евроденс двамата създават в Букурещ, по време на гостуването на ALMA в студиото на Alex по-рано тази година.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Alex е продуцент, чиято музика достига до сърцата на мнозина както в Румъния, така и извън пределите ѝ. Той е написал, продуцирал и миксирал над 50 парчета за известни румънски изпълнители, като Antonia, Delia, Alexandra Stan, Morandi, JO, Liviu Teodorescu, Irina Rimes, MIRA, AMNA, Voltaj. Международна слава го връхлита през 2016 г. с дебютния му сингъл "Tropical Sun", който е последван от траковете от 2017 г. - "Synchronize" с Alexandra Stan и "Fix Your Heart" с Misha Miller. През 2021 г. песента му "I Want The Money (The Crypto Anthem)" с участието на американската певица HERA бе успешно промотирана с билборд кампания на Таймс Скуеър в Ню Йорк.

ALMA е доказателство, че музиката е универсален език, който преодолява граници и събира артисти от целия свят. Зад гърба си има множество международни проекти, реализирани с изпълнители и продуценти като Monoir, Claydee, Coyot, JinByJin, Bang La Decs и The Prince Karma. Интернационалните ѝ премиери са маркетирани и подкрепени от лейбъли като Sony Music Poland, Universal Music Germany, Gamma Music, Down2Earth, благодарение на което тя се е утвърдила на музикалната сцена в цяла Централна и Източна Европа.