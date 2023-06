Alanis Morissette с ново винил издание

Alanis Morissette празнува своя рожден ден в първия ден на юни.

Преди почти две десетилетия тя издаде CD с най-големите си хитове – The Collection, което ще направи своя дебют на винил това лято.

Записът ще бъде наличен на 25-ти август под формата на две дългосвирещи плочи на черен винил. Версия на прозрачен лилав винил ще бъде налична същия ден ексклузивно от Target, както и напълно прозрачна версия в редица магазини.

The Collection обхваща кариерата на седемкратната носителка на награда Grammy в периода между 1995 и 2005 г., когато канадската попзвезда за първи път направи пробива си в САЩ. Той включва голяма част от добре познатите сингли на Morissette, няколко селекции от саундтракове и нейното изпълнение на хита на Seal – „Crazy“, дебютирало в The Collection през 2005 г.

Пет песни от нейния #1 албум – Jagged Little Pill (1995), се появяват в изданието, включително хитовите сингли „You Oughta Know“, „Ironic“ и „You Learn“. Албумът изстреля Morissette до световна звезда, спечелвайки ѝ пет награди Grammy, включително в категорията „Албум на годината“. Изданието е получило 16 платинени сертификата, с над 33 милиона продадени копия в цял свят. Това е 16-тият най-продаван албум на всички времена в САЩ и третият най-продаван албум на жена изпълнител.

Morissette се завърна през 1998 г. с тройно платинения албум Supposed Former Infatuation Junkie, който е представен в The Collection от три песни, включително хита „Thank You“, влязъл в Топ 20. „Hands Clean“ от нейния платинен албум от 2002 г. – „Under Rug Swept“, е включен заедно с „Eight Easy Steps“ от „So-Called Chaos“ от 2004 г.

Няколко песни от The Collection не бяха издадени в студийните албуми на Morissette, като Princes Familiar от нейния златно сертифициран албум MTV Unplugged от 1999 г. и „Sister Blister“ от компилацията Feast on Scraps от 2002 г. Някои от песните на певицата, станали част от различни саундтракове, са представени, включително „Still“ от филма на Kevin Smith от 1999 г. – „Dogma“, където Morissette изпълнява ролята на Бог.

THE COLLECTION

2-LP Track Listing

Side One

1. “Thank You”

2. “Head Over Feet”

3. “Eight Easy Steps”

4. “Everything”

5. “Crazy” – James Michael Mix

Side Two

1. “Ironic”

2. “Princes Familiar”

3. “You Learn”

4. “Simple Together”

5. “You Oughta Know”

Side Three

1. “That I Would Be Good”

2. “Sister Blister”

3. “Hands Clean”

4. “Mercy” – From The Prayer Cycle

Side Four

1. “Still”

2. “Uninvited”

3. “Let’s Do It (Let’s Fall In Love)”

4. “Hand In My Pocket”

5. “So Unsexy” – Vancouver Sessions 2004