„Аладин“ идва в Зала 1 на НДК – премиерата, която публиката очаква с вълнение

Зала 1 на НДК се подготвя за една от най-значимите премиери тази есен – на 2 ноември от 19:00 ч., спектакълът „Аладин“ ще оживее на сцената в нов зрелищен прочит на обичаната „Дисни“ история. Свободните места са на привършване – ясно доказателство за силния интерес към събитието.

„Аладин“ е част от официалната селекция на Салон на изкуствата 2025 – емблематичния фестивал на НДК, който събира водещи постижения в музиката, театъра и визуалните изкуства. Продукцията е на Държавна опера – Варна.

Снимка: Монте мюзик

Създаден по музика на Алън Менкен и текстове на Тим Райс, Хауърд Ашман и Чад Бегуелин, спектакълът съчетава класическата история на „Дисни“ с живото присъствие на оркестър, хор и балет и с енергията на съвременната сценична интерпретация. Режисьор е Петко Бонев, чийто стил обединява динамика, чувство за хумор и визуална елегантност. В постановъчния екип се открояват Ася Стоименова (сценография и костюми), Анна Пампулова (хореография) и Лора Руневска (3D мапинг) – творци, които създават впечатляващ приказен свят на сцената. Диригент е Страцимир Павлов, а в главните роли ще видим Георги Георгиев (Аладин), Валерия Василенко (Жасмин), Даниел Добрев (Джин), Боян Тодоров (Джафар), Красимир Добрев (Султан) и Боян Стоянов (Яго).

Снимка: Монте мюзик

Постановката вече има зад гърба си силен летен сезон – участията ѝ във фестивалите „Опера в Летния театър“ и „Банско Опера Фест“ предизвикаха фурор, а критиката я определи като „ярка, колоритна и завладяваща, с бликащ хумор и превъзходна актьорска игра“. Успехът на „Аладин“ стъпва на здрава концепция и силно лидерство. Под ръководството на Даниела Димова, визионер в съвременния културен живот, Варненската опера изгради ясен почерк и високи стандарти в музикално-сценичните форми и спечели трайно доверието на публиката в София.

Снимка: Монте мюзик

Сред най-успешните спектакли, представяни в столицата, изпъкват тези, режисирани от Петко Бонев – „Цар Лъв“, „Красавицата и Звяра“ и „Парижката Света Богородица“, както и хитовете „Дух“ (режисьор Сребрина Соколова) и „Бодигард“ (режисьор Борис Панкин), които превърнаха гостуванията на Варна в сигурен знак за класа и пълни зали НДК. Промотърът Монте Продакшънс организира представянето на тези заглавия пред софийската аудитория – избор, който неизменно печели доверие и високи очаквания към всяка следваща премиера.

Снимка: Монте мюзик

Ограничено количество билети за спектакъла „Аладин“ на 2 ноември в Зала 1 на НДК са налични в мрежата на Eventim и на Билетен център – НДК.