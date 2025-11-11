На 11 ноември, точно в 11:11 часа, музикалният талант Станимир Маринов-STANN представи своята нова песен „Пак да си моя“.

Ако предишният му сингъл „Начало и край“ беше разказ за бягство, то този път STANN предлага нещо ново и различно.

„Пак да си моя“ е песен за обсебването, за онова въздействие, което не избираш, но не може да се отърсиш от него. В песента е събрана силна житейска емоция, в която силното привличане носи сладко и топло усещане, напомнящо за силата на човешката връзка.

Аранжиментът на „Пак да си моя“ е поверен на Ангел Проданов, с когото артистът работи в пълна хармония и взаимно разбиране. Текстът е написан от Цвети Маринова от Expose, която, по думите на STANN, влиза в мислите му и ги изразява по най-точния начин. Музиката е дело на самия Станимир Маринов, като той споделя, че е повлиян от ритъма на диско-фънк звученето.

Още докато пише „Пак да си моя“, Станимир има конкретна визия за видеото и още веднъж се доверява на режисьора Павел Симеонов - Shutterflow. Това е вторият им съвместен клип, а резултатът е визуално преживяване, в което реалността се преплита с фантазия.

В главната роля отново влиза Кристи Маринова, актрисата от предишния му проект, чийто силен и автентичен образ се вписва естествено в историята. Този път виждаме STANN и Кристи в по-екстравагантна вселена, изпълнена със светлина, цвят и движение. Някои сцени са създадени с помощта на изкуствен интелект, включително финалните кадри с вампирски зъби, които намигат към темата за неустоимото, донякъде граничещо с опасност привличане и придават на клипа мистичен характер.

Снимка: Directo Agency

Малко след премиерата на „Пак да си моя“ STANN ще зарадва публиката си и на живо, като се превъплъти в образа на Джордж Майкъл. Артистът е част от пищния спектакъл Tribute Show, в който участват още Lady B, дует EXPOSE и други популярни български артисти.