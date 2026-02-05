Новият фестивал на светлините “PORTAL” ще се проведе в Габрово от 13 до 15 март и ще предложи 3D мапинг върху някои от най-емблематичните сгради, интерактивни и светлинни инсталации на открито и закрито, както и международен конкурс за 3D мапинг.

От петък до неделя – събитието продължава три дни, ще се разпростре на 9 локации, на които ще бъдат представени 16 инсталации от над 20 артисти от няколко държави.

За да разкажат повече подробности за събитието в шоуто "От 10 до 2" с Нейа гостуваха Виктория Чачева и Лора Руневска от Elektrick.me. Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.