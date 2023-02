Adam Lambert пусна нов сингъл

Adam Lambert издаде нов сингъл.

Номинираната за награда Grammy международна суперзвезда пусна парчето "Getting Older".

Продуцирана от Tommy English, версията на Adam на "Getting Older" е бляскава интерпретация на познатото парче от Billie Eilish, в което текстът изследва сложните развития на остаряването, озвучени от безпрецедентния вокален талант на Adam.

Песента следва предшните издадени сингли "Mad About The Boy", "Ordinary World" и "Holding Out for a Hero", които ще бъдат включени в предстоящия албум на Adam - High Drama.

Изпълнителен продуцент на албума е Adam, заедно с професионалисти като Tommy English (Kacey Musgraves, Carly Rae Jepsen), Andrew Wells (Halsey, OneRepublic), George Moore и Mark Crew, High Drama, е планиран да излезе на 24-ти февруари.

Албумът е пътешествие през модерната музика. С този албум Adam Lambert поставя началото на следващата глава от своята соло кариера и, разбира се, черпи от неговата склонност към голяма драма! Един артист, който се чувства удобно в своята кожа и в това да бъде истински себе си и любящ всяка минута.

Албумът High Drama излиза чрез Warner Music / Орфей Мюзик.