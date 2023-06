Adam Lambert и Sigala споделиха сингъла "You Make Me Feel (Mighty Real)"

Adam Lambert и продуцента Sigala представиха песента "You Make Me Feel (Mighty Real)" - официален сингъл на прайда в Лондон за 2023г.

"You Make Me Feel (Mighty Real)" е кавър на класическия диско парти химн на Sylvester от 1979 г., посветен на това да празнуваме себе си, свободата и обединяването на всички.

Изпълнителният директор на прайда в Лондон – Christopher Joell-Deshields, казва: „Развълнувани сме, че талантливият поп вокалист и сътрудник на Queen – Adam Lambert, избра да пусне най-новия си сингъл – „You Make Me Feel Mighty Real“, като официална песен за тазгодишния прайд в Лондон. Песните на Adam имат за цел да вдъхновяват другите да бъдат такива, каквито наистина са, което не би могло да бъде по-подходящо за нашата кампания „Never March Alone“, която показва активна подкрепа към транс общността. Нямаме търпение да видим Adam и други талантливи артисти от ЛГБТ+ общността да се съберат на 1-ви юли на живо на нашите сцени.“

Последният албум на Adam – „High Drama“, е подуциран от самия Adam, съвместно с Tommy English (Kacey Musgraves, Carly Rae Jepsen), Andrew Wells (Halsey, OneRepublic), George Moore и Mark Crew. „High Drama“ показва разнообразен списък от песни - вариращи от старите до новите - съчетани в едно от изключителния глас на Lambert. По-старите песни включват издадените по-рано „Ordinary World“ и „Holding Out For A Hero“, а новите песни варират от денс версията на „Sex On Fire“ до завладяващия трак „Chandelier“ – неустоимо изпълнение на хита на Sia.