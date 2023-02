Излезе новият албум на Adam Lambert

Adam Lambert представи нов студиен албум.

Номинираната за Грами международна суперзвезда пусна колекцията High Drama - първото му издание чрез новия му договор с Warner Music.

Удивителната визуализация на „Getting Older“, кавър на песента на Billie Eilish, също вече е на пазара. Режисирано от Heather Gildroy, видеото показва Adam драматично трансформиран в по-стара версия на себе си. Придружено от настоящи и минали образи от живота на Аdam, поразителното видео олицетворява текста на песента, изследвайки сложността на остаряването.

Снимка: WMG

Продуциран от самия Аdam, заедно с продукция от Tommy English (Kacey Musgraves, Carly Rae Jepsen), Andrew Wells (Halsey, OneRepublic), George Moore и Mark Crew, „High Drama“ представя разнообразен списък от песни, които варират от стари към нови, които са изпълнени от Lambert – глас за едно поколение. По-старите песни включват издадените по-рано „Ordinary World“ и „Holding Out For A Hero“, докато новите песни обхващат от фокусирана върху дансинга версия на „Sex On Fire“ до мощна фокусирана песен „Chandelier“, завладяващо изпълнение на хита на Sia.

В чест на излизането на High Drama, Аdam ще изнесе еднократно ексклузивно парти шоу в Лондон на 27 февруари, което ще даде на шанс на феновете първи да чуят хитове от High Drama на живо. Въпреки че шоуто е разпродадено, фенове от всяка точка на света все още могат да го изживеят в уюта на домове си, чрез предаване на живо.

High Drama отгръща следваща страница в соловата кариера на Adam Lambert и разбира се, се основава на добре познатата му склонност към HIGH DRAMA! Артист, чувстващ се комфортно в собствената си кожа и е наистина себе си.

High Drama - Tracklist:

01 Holding Out for a Hero

02 Chandelier

03 Ordinary World

04 Getting Older

05 I Can’t Stand the Rain

06 West Coast

07 Do You Really Want to Hurt Me?

08 Sex on Fire

09 My Attic

10 I’m a Man

11 Mad About The Boy

Снимка: WMG

Албумът High Drama излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.