Acho и Меги разкриха обща песен.

Ангел Проданов и Магдалена Петрова представиха "Тук и сега" в обедното шоу на радио N-JOY, с водещ Нейка Димитрова - Нейа.

Снимка: Радио N-JOY

Чуйте какво споделиха те за слушателите в аудиофайла на страницата.