A7S издаде нов сингъл

A7S поддържа 2024 г. изпълнена с хитове, сътрудничейки си със звездния диджей и продуцент Alok от Бразилия, немската пробивна звезда Niklas Dee и, разбира се, неговия редовен сътрудник Topic („Breaking Me“, „Why Do You Lie To Me“, „Your Love (9PM)”).

За да завърши годината подобаващо, диджеят, продуцент, певец и композитор влиза в светлината на прожекторите със завладяващо, емоционално парче. „Eyes On Me“ е заразително красиво денс парче, подплатено с характерните за A7S емоционални вокали, които ви въвличат направо в историята.

Въпреки че е в така наречения „град на любовта“, A7S чувства всичко друго освен любов. Сърцето му е натежало от несбъднати мечти, избледнели върхове и болка, от която изглежда невъзможно да се отърси. Това е момент, който изисква ново начало, дори ако това означава да разочароваш другите: „Сега или никога / Ще ме намразиш сега / Когато избягам“.

Привлекателността на A7S се крие в способността му да балансира светлото и тъмното в работата си. Тази дуалност – способността му да смесва ярки тонове с дълбоки емоции – създава уникално, характерно звучене. В „Eyes On Me“ този контраст е ярък: ефирните афро-хаус ритми се срещат със завладяващ бас, докато динамичното звучене се слива с лекота с новаторска продукция. Топлите, меланхолични нюанси на песента обгръщат мрачни размисли, създавайки наистина завладяващо слушателско изживяване.

„Когато избягам / Погледни към мен / Погледни към мен сега“ – понякога идва момент, в който общественото мнение няма значение. Независимо дали всички погледи са насочени към вас или не, вие знаете, че просто трябва да си тръгнете, да избягате. В това решение се крие тиха надежда - че може би, просто може би, тези избледнели мечти могат да намерят нова искра другаде. Вътрешният огън все още не е угаснал: „Една пропиляна мечта / Толкова цветна / Златно сърце / Ритъм в мрака“.

С „Eyes On Me“ A7S ни представя завладяващ химн, специално създаден за интроспективните есенни дни. Сингълът вече е наличен чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

Снимка: WMG

За A7S:

Шведският диджей, продуцент, певец и автор на песни A7S създава впечатление от 2019 г., когато направи пробив в световен мащаб заедно с немския диджей и продуцент Topic с техния хит сингъл „Breaking Me“. Оттогава A7S (с истинско име Alexander Tidebrink) спечели световно признание, включително оглавяване на класациите в Германия, Китай и родната му Швеция. Известен със своята мелодична, често меланхолична запазена марка денс-поп, A7S притежава умението да изразява сложни емоции. Завършен музикант от ранна възраст, той свири на китара и пиано, писал е парчета за други изпълнители и добавя вокалите си към своите песни. За A7S пеенето на собствените му песни е "най-лесният начин да предаде емоциите, които иска да изрази". Той постига изключителен успех със сингли като „Breaking Me“ с Topic и ATB, „Why Do You Lie To Me“ с Topic и Lil Baby и „Your Love (9PM)“ с Topic и ATB. Получава редица номинации, включително за „Brit Awards“ и „Billboard Music Awards“, наред с други. В момента A7S има 8,8 милиона месечни слушатели в Spotify.