Lakecia Benjamin ще закрие A to JazZ

Дванадесетото издание на най-големия фестивал за градска култура и музика у нас тази година поставя акцент върху младото поколение музиканти от световната сцена.

Lakecia Benjamin е сред най-нашумелите и динамични артисти в момента и ще оглави последната фестивална вечер на 9 юли.

Тя смесва традиционен джаз с хип-хоп и соул в харизматично изпълнение, а през годините е свирила редом до легенди като Stevie Wonder, Alicia Keys, The Roots, Rashied Ali, Christian Mcbride, Gregory Porter и James “Blood” Ulmer. Албумът “Phoenix” е четвъртият, най-дългоочакван и мащабен проект на Lakecia, който тя ще представи със своя квартет в България само месеци след излизането му. Тазгодишното издание на фестивала с повече от 50 артисти и четири дни музика от цял свят бележи най-богатата досега програмата в историята на A to JazZ.

Публиката на фестивала ще чуе пиеси от най-новия албум на Lakecia Bendjamin - “Phoenix”. Той е метафора за родния град на Lakecia – Ню Йорк, гаснещ по време на пандемията, лична препратка към смъртта, която едва не я застига през 2021 г., и болезнен разказ за проблемите на расизма, неравенството и бедността. Албумът е продуциран от носителката на "Грами" - Terri Lyne Carrington и включва звезден състав от гости, сред които са великата Dianne Reeves и активистът за граждански права Angela Davis. Седмици наред албумът оглавява джаз класациите, поставяйки Lakecia на корица в списанията Jazzwise и DownBeat.

В същата вечер Bobo & The Gang ще направят ексклузивна предпремиера на новия си сборник от композиции, който ще излезе в края на годината. Новаторите от Clavexperience готвят запомнящо се джаз - електро - импровизационно изпълнение, а страхотният Yavi ще открие вечерта със своята банда.

На фестивала ще чуем като хедлайнери легендарния Bilal, джаз - блус - соул певицата Judith Hill и великолепната Lakecia Benjamin. Към тях се включват феноменът на китарата Matteo Mancuso от Италия и новаторът саксофонист от Словакия Nikola Bankov. Българската джаз сцена е представена от класа по вокален джаз от Националното музикално училище на Петя Станчева заедно с биг бенда на Софийския духов оркестър под палката на Васил Делиев, както и от авангардният Евден Димитров – EVDN., младежите от Funkilicious и голямата музикална гордост – Криста.

Шоукейс програмата на 6-ти юли пък е посветен на изключителни изгряващи артисти от уърлд музиката като Fanie Fayar (Конго - Франция), Hands in Motion (Белгия), Ephemere и Duckshell (Унгария), Belonoga (България), Alice in WonderBand (Сърбия), Argalios (Гърция) и Tumbe (Румъния). Те ще бъдат слушани не само от многохилядната публика на фестивала, но и от над 30 професионални букъри, фестивални програматори и журналисти от цяла Европа като делегати на събитието. Като част от Европейската шоукейс платформа за изгряващи артисти Upbeat, A to JazZ превръща сцената си в разпространител на българско и международно съдържание за европейските сцени. Тази инициатива поставя страната ни на културната карта на Европа като динамично развиващ се пазар и разкрива потенциала й като източник на ново съдържание, както и като културна, фестивална и конгресна дестинация.

Преживейте музиката на A to JazZ 2023 и официалната селекция на World Music Showcase 2023.

