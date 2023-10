A Boogie Wit Da Hoodie привлича Kai Cenat за режисьорски дебют в официалното музикално видео към „Did Me Wrong“.

Песента е част от последния миниалбум B4 Boa, който излезе в началото на септември тази година.

Звездата от Бронкс наскоро разпродаде турнето Me Vs Mysel: The College Tour на стадионите в цяла Северна Америка.

Предстоящият албум Better Off Alone излиза скоро.