A Boogie wit da Hoodie и Myke Towers с общ трак

A Boogie wit da Hoodie и Myke Towers обединиха усилия.

Оглавяващата класациите глобална суперзвезда и мултиплатинената пуерториканска звезда пуснаха парчето “MVP” (NBA Finals Version).

ESPN ще представи „MVP“ feat. Myke Towers в дигитални и социални промоции по време на полуфиналите на NBA. Това е шестата песен, издадена като част от колаборацията с Atlantic Records за този сезон на NBA, която също така включва първата версия на “MVP” на A Boogie и G-Eazy, както и песни от награждаваната певица, автор на песни и актриса Janelle Monáe, световноизвестния мултиплатинен изпълнител Ty Dolla $ign и изгряващите хип-хоп звезди Symba и Bankroll Hayden.

A Boogie е готов да превземе сцената по време на канадския и северноамериканския етап на ME VS MYSELF TOUR, който стартира в Бруклин, Ню Йорк, на 28-ми май.