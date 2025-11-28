Зимни празници с хотел Рила, Боровец

Стартираме месеца с Коледно настроение и голям подарък в играта на хотел Рила, Боровец по радио N-JOY.

Подаряваме спа бягство - уикенд за двама, сред природния оазис на Рила планина.

Единственото, което трябва да направиш, за да опиташ късмета си, е да отговориш на дневния ни въпрос във Facebook страницата на радио N-JOY.

А ако се чудиш къде да прекараш Новогодишната нощ – още сега резервирай своя празник в Рила, Боровец и се потопи в гала вечер „Огън и Лед“ със специалното участие на Дара и Константин.

Весели празници в хотел Рила с великолепно настроение от радио N-JOY!

Прочети пълните условия на играта тук.



Важно: Уикендът може да се използва в периода 1 април – 15 декември 2026 г.