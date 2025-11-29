Зареди своя момент с VARTA и радио N-JOY

Ако обичаш новите изживявания и искаш всяко пътуване да бъде добре осветено и заредено, играта на радио N-JOY и VARTA е точно за теб!

Всеки ден в раздаваме уникални подаръци от VARTA – премиум преносими батерии, алуминиеви фенери, аутдор лампи за къмпинг и градина и много други надеждни продукти с немско качество.

Играем във Facebook страницата на радио N-JOY. Влез и разбери подробности, и не се суети повече, защото в петък голямата ни награда е ваучер на стойност 300 лева за продукти VARTA в Технополис!



За допълнителна награда се включи и във Varta предизвикателството в Instagram!



Пожелаваме ти да заредиш на макс своето следващо приключение с VARTA и радио N-JOY!

Прочети пълните условия на играта тук.