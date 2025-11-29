Слушай радио N-JOY и се включи в играта на Министерството на земеделието и храните, част от националната кампания „Риба на трапезата – здраве в дома“, която насърчава консумацията на риба и морски продукти у нас.

Включи се в играта във Facebook страницата на радио N-JOY. Отговори вярно на въпроса на кампанията и може точно ти да спечелиш чудесна награда – хладилна раница за пикник, подходяща за всяко излизане сред природата.

Включи се, научи нещо полезно и донеси повече здраве у дома – с риба на трапезата и радио N-JOY.

Прочети пълните условия на играта тук.

За повече информация относно проекта и инициативата можеш да посетиш Facebook страницата на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

Проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.