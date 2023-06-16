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Сподели с Инспектор N-JOY и сладоледи Familia Galaxy

Яж сладолед! Забавлявай се и отговаряй на летните ни въпроси във Facebook страницата на радио N-JOY

Публикувано на 19 Юни 2023
Сподели с Инспектор N-JOY и сладоледи Familia Galaxy
Снимка: Familia Galaxy

Какво по-хубаво, ако към лятното настроение се добави и мнооого сладолед!

Слушай Сутрешното шоу по радио N-JOY и се включи в новата ни игра „Сподели с Инспектор N-JOY и сладоледи Familia Galaxy

Яж сладолед! Забавлявай се и отговаряй на летните ни въпроси във Facebook страницата на радио N-JOY.

Всеки ден те очакват страхотни награди. А в края на седмицата един ще грабне сладолед за цял месец от Familia Galaxy!

За теб, за цялото семейство и приятели – Familia Galaxy. Друго не близвам!

Виж условията на играта ТУК.

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