Какво по-хубаво, ако към лятното настроение се добави и мнооого сладолед!

Слушай Сутрешното шоу по радио N-JOY и се включи в новата ни игра „Сподели с Инспектор N-JOY и сладоледи Familia Galaxy“

Яж сладолед! Забавлявай се и отговаряй на летните ни въпроси във Facebook страницата на радио N-JOY.

Всеки ден те очакват страхотни награди. А в края на седмицата един ще грабне сладолед за цял месец от Familia Galaxy!

За теб, за цялото семейство и приятели – Familia Galaxy. Друго не близвам!

Виж условията на играта ТУК.