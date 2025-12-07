Коледна традиция с деликатеси от Тандем

Празниците наближават и е време да съберем всички поколения около празничната трапеза, защото най-добрите вкусове и традиции се предават в семейството!

Участвайте в играта на Тандем и радио N-JOY, и спечелете апетитни празнични деликатеси от Тандем: Луканка Габровска, Филе Елена, Луканков салам, Медена шунка и Свинско филе Тандем. Продуктите са приготвени от ръчно обезкостено месо от опитни майстори, с високо съдържание на протеин и без глутен. Направени като за най-важната трапеза – семейната.

Включете се във Facebook и Instagram играта на радио N-JOY, като отговорите правилно на дневният въпрос и имате възможност да се насладите на качественият вкус на Тандем.

Прочетете пълните условия на играта тук!