Добре дошъл, в света на блинкващите с услугата Blink в ефира на радио N-JOY.

Участвай в играта ни във Facebook страницата на радио N-JOY за двете големи, седмични, Blink награди, които ще подарим в петък.

Всеки ден с песен в радиоефира на N-JOY научавай как да блинкваш от приложението на твоята банка само по мобилен номер. Защото блинкването е бързо решение в движение, а по някога и спасение.

Прочети пълните условия на играта тук.

Blink, Blink – бърз превод само по мобилен номер – лесен, като песен по радио N-JOY.