Защо партньорът ми винаги си мисли, че е прав?

Отново е вторник и Инспектор N-JOY отново разговаря с психолога Елена Димитрова-Ангелова за отношенията между мъжете и жените в рубриката "Загубени в превода" по радио N-JOY.

Темата на днешното издание е породена от слушателски въпрос на дама, вълнуваща се от специфичното поведение на съпруга си, с когото са заедно от 12 години.

"Той е умен, отговорен, грижовен", споделя дамата. "Има едно нещо, което ме подлудява обаче - никога не се извинява. Никога! Каквото и да се случи, той все е правият. Това касае не само мен, но и всички останали. Итересно ми е какава е причината?", отправя своето питане тя.



Ако и вие се сблъсквате с подобно отношение с партньора или друг близък - чуйте в аудиозаписа на страницата отговора на психолога.