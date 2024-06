В новия епизод на "Загубени в превода" Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново отговарят на слушателски въпрос.

"Партньорът ми се държи различно с мен пред колегите си.

Демонстрира независимост, която ме обижда...

Прекалено чувствителна ли съм, след като това ми прави толкова силно впечатление", пита наша слушателка в рубриката за взаимоотношения днес.

Отговорите на психолога Елена Димитрова-Ангелова чуйте в аудиофайла на странциата: