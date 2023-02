Когато Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова се съберат на едно място, значи е време за рубриката "Загубени в превода" по радио N-JOY.

Двамата днес ще обсъдят различията между партньорите.

"Защо партньорът ми не ме разбира?, Защо не разбира, когато ме е обидил с нещо?, Защо всичко, което мен ме тревожи, са него е глупости?" - пита слушателка, а психологът отговаря.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.